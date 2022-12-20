Seus novos horários desde 1º de janeiro de 2023

Publicado em

Leitura 1 min

Seus novos horários estão disponíveis, venha consultá-los!

Fotos do Folheto de Horários

Seus folhetos de horários válidos a partir de 1º de janeiro de 2023 estão disponíveis. Você pode consultá-los baixando-os abaixo.

Tenha uma boa viagem com suas linhas de ônibus na região de Pays Briard !

Linhas regulares:

Folha da internet - linha 17

 -  981.8 KB

Folha de Internet - Linha 18

 -  968.5 KB

Folha de internet - Linha 20

 -  757.2 KB

Arquivo da Internet - Linha 21 - Boissy-Saint-Léger

 -  3.9 MB

Folha de Internet - Linha 33

 -  635.7 KB

Arquivo da Internet - Linha 23 - Brie-Comte-Robert

 -  1.1 MB

Folha de Internet - Linha 200

 -  1.4 MB

Folha de Internet - Linha 201

 -  685.0 KB

Filas regulares da escola:

Folha de Internet - Linha 3

 -  993.5 KB

Folha de Internet - Linha 7

 -  1.4 MB

Arquivo da Internet - Linha 7 - Tournan-en-Brie

 -  554.0 KB

Folha de Internet - Linha 10

 -  946.4 KB

Arquivo da Internet - Linha 10 - Brie-Comte-Robert

 -  692.6 KB

Folha de Internet - Linha 11

 -  5.4 MB

Folha de Internet - Linha 16

 -  855.9 KB

Folha de Internet - Linha 21

 -  1.4 MB

Folha de Internet - Linha 30A

 -  1.2 MB

Folha de Internet - Linha 30B

 -  1.0 MB

Folha de Internet - Linha 30C

 -  976.1 KB

Folha de Internet - Linha 34A

 -  604.2 KB

Folha de Internet - Linha 34B

 -  2.8 MB

Folha de Internet - Linha 37A

 -  947.2 KB

Folha de Internet - Linha 37B

 -  1008.6 KB

Folha de Internet - Linha 37C

 -  1003.1 KB

Folha de Internet - Linha 37R

 -  238.2 KB

Registro da Internet - Linha 409

 -  3.1 MB

Folha de Internet - Linha 309

 -  793.5 KB

Folha de Internet - Linha 209

 -  834.8 KB

Linhas da escola:

Folha de Internet - Linha 4

 -  584.8 KB

Folha de Internet - Linha 5

 -  839.0 KB

Folha de internet - Linha 6: horários válidos a partir de 10 de fevereiro de 2023

 -  1.2 MB

Folha de Internet - Linha 14

 -  674.8 KB

Folha de Internet - Linha 23

 -  866.9 KB

Folha de Internet - Linha 24

 -  1.1 MB

Folha de Internet - Linha 28A

 -  1.0 MB

Folha de Internet - Linha 28B

 -  1.0 MB

Folha de Internet - Linha 28C

 -  1.1 MB

Folha de Internet - Linha 32

 -  728.9 KB

Folha de Internet - Linha 35A

 -  556.1 KB

Folha de Internet - Linha 35B

 -  658.2 KB

Folha de Internet - Linha 35C

 -  709.7 KB

Folha de Internet - Linha 35D

 -  542.3 KB

Arquivo da Internet - Linha 39

 -  2.8 MB

Folha de Internet - Linha 121

 -  858.7 KB

Ônibus noturno:

Ficha Informativa da Internet - N142

 -  1.8 MB

Ônibus noturno:

Panfleto - Ozoir-la-Ferrière da Noite

 -  1.7 MB

Folheto - Tournan-en-Brie à Noite

 -  1.4 MB

Folheto - Gretz Armainvilliers Evening

 -  1.3 MB