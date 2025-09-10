Notícias semelhantes

O estacionamento para bicicletas é uma das respostas para as novas necessidades de transporte dos moradores de Île-de-France. Trocar o carro pela bicicleta para chegar à estação permite evitar engarrafamentos e dificuldades de estacionamento, além de reduzir seu impacto ambiental e se manter ativo diariamente.
Mude de modo. Sem vida.
Com o estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités, a combinação bicicleta + transporte público é mais fácil do que você imagina!
Descubra o estacionamento para bicicletas próximo à sua estação de trem na www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos
Na região de Cœur d'Essonne, 6 estacionamentos para bicicletas estão esperando sua bicicleta em:
- Estação de trem Juvisy-sur-Orge:
No lado do Sena, com 64 lugares em armários seguros.
No lado da Prefeitura , com 120 vagas em armários seguros.
No lado Condorcet , com 72 vagas em armários seguros.
- Linha de bonde 12 :
Estação Amédée Gordini (Viry-Châtillon) com 40 vagas em armários seguros.
Estação Côteau de l'Orge (Viry-Châtillon) com 22 vagas de acesso livre.
Estação Parc du Château (Morsang-sur-Orge) com 40 vagas em armários seguros.
Estacionamento para bicicletas, o serviço de mobilidade suave para todos
O estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités oferece estacionamento de qualidade sem restrições com:
- aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana,
- um local o mais próximo possível de estações e estações de trem,
- Aros seguros para pendurar sua bicicleta,
- um serviço de proteção de vídeo,
- equipamentos auxiliares como tomadas para bicicletas elétricamente assistidas, bombas de bicicleta, kits de reparo e manutenção.
Os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são gratuitos para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo, Navigo, imagine R, Navigo senior). Os abrigos de acesso autônomo são acessíveis a todos, sem assinatura ou reserva. Para outros usuários dos armários seguros, são oferecidas três fórmulas de assinatura:
- Passe diário: 2 €
- Assinatura mensal: €10
- Assinatura anual: €30