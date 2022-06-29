O que é a linha 40 da T&D?

A linha 40 do Transport à la Demande substitui sua linha 40 habitual, para viagens mais simples e diretas nos dias úteis (de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h45) e durante todo o ano.

Graças à linha 40 do TàD, desfrute de conexões garantidas com seus trens que chegam e partem da estação Lizy-sur-Ourcq.

O serviço é acessível por simples reserva, após registro prévio na plataforma tad.idfmobilites.fr.

Para reservar, acesse:

· A aplicação T&D da Île-de-France Mobilités

· O site: tad.idfmobilites.fr

· Ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h).

Por favor, note: o serviço às escolas permanece fornecido pela linha 40, conforme a operação usual.

As seguintes viagens não exigem reserva:

- a corrida das 8h10 da École / Mairie de May-en-Multien até o Colégio Saint Saëns

- a corrida das 9h da manhã de Mairie, em Ocquerre, até Saint Saëns College;

- as corridas das 13h30, 16h30, 17h30 e 18h30 do Saint Saëns College até May-en-Multien.