> Como funciona?

Agora você pode comprar um bilhete de transporte sem papel por SMS!

1. Envie o código BRIARD ou BUSN142 para 93100 por SMS

2. Receba seu SMS

3. Viaje na sua linha

Esses ingressos são válidos por 1 hora sem transferências. Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free, e será debitado da sua conta móvel ao custo de (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado):

2,50 euros para as linhas Pays Briard, enviando BRIARD ;

para as linhas Pays Briard, enviando ; 5 euros pelo N142 Night Bus, enviando BUSN142.

Para mais informações sobre ônibus noturnos e suas tarifas na Île-de-France, visite a página dedicada no portal Île-de-France Mobilités.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse:

Ile-de-France Mobilités > seção de preços.