O N146 te deixa em todas as estações RER D a partir da Gare de l'Est. Ele atenderá as seguintes paradas:

Gare de l'Est

Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)

Estação de trem Garges-Sarcelles

8 de maio de 1945 (Garges-lès-Gonesse)

La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)

Estação ferroviária Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville

Estação de trem de Goussainville

Centro de Resgate (Goussainville)

Prefeitura de Goussainville – Les Noues

Estação ferroviária de Louvres

Marie Feuchère (Louvres)

Estação Survilliers-Fosses

O ônibus noturno opera de segunda a domingo, com um tempo total de viagem de 1 hora e 46 minutos.