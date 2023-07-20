O N146 te deixa em todas as estações RER D a partir da Gare de l'Est. Ele atenderá as seguintes paradas:
- Gare de l'Est
- Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
- Estação de trem Garges-Sarcelles
- 8 de maio de 1945 (Garges-lès-Gonesse)
- La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)
- Estação ferroviária Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
- Estação de trem de Goussainville
- Centro de Resgate (Goussainville)
- Prefeitura de Goussainville – Les Noues
- Estação ferroviária de Louvres
- Marie Feuchère (Louvres)
- Estação Survilliers-Fosses
O ônibus noturno opera de segunda a domingo, com um tempo total de viagem de 1 hora e 46 minutos.
De segunda a sexta-feira, o ônibus noturno oferece:
- 4 partidas, a cada hora, da estação Survilliers-Fosses das 00:15 às 03:15.
- 4 partidas, a cada hora, da Gare de l'Est das 01:00 às 04:00
Nos fins de semana, o ônibus noturno oferece:
- 4 partidas, a cada hora, da estação Survilliers Fosses das 00:30 às 03:30.
- 3 partidas a cada hora, da Gare de l'Est das 01:20 às 03:20.