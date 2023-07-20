Sua nova linha noturna N146 entre Gare de l'Est e Gare de Survilliers-Fosses

Tudo o que você precisa saber sobre sua nova linha N146 para facilitar sua locomoção à noite, a partir de 1º de agosto de 2023.

O N146 te deixa em todas as estações RER D a partir da Gare de l'Est. Ele atenderá as seguintes paradas:

  • Gare de l'Est
  • Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
  • Estação de trem Garges-Sarcelles
  • 8 de maio de 1945 (Garges-lès-Gonesse)
  • La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)
  • Estação ferroviária Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
  • Estação de trem de Goussainville
  • Centro de Resgate (Goussainville)
  • Prefeitura de Goussainville – Les Noues
  • Estação ferroviária de Louvres
  • Marie Feuchère (Louvres)
  • Estação Survilliers-Fosses

O ônibus noturno opera de segunda a domingo, com um tempo total de viagem de 1 hora e 46 minutos.

De segunda a sexta-feira, o ônibus noturno oferece:

  • 4 partidas, a cada hora, da estação Survilliers-Fosses das 00:15 às 03:15.
  • 4 partidas, a cada hora, da Gare de l'Est das 01:00 às 04:00

Nos fins de semana, o ônibus noturno oferece:

  • 4 partidas, a cada hora, da estação Survilliers Fosses das 00:30 às 03:30.
  • 3 partidas a cada hora, da Gare de l'Est das 01:20 às 03:20.

Confira o horário da sua linha N146

