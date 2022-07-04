Um novo serviço de Transporte Responsivo à Demanda!

Sua linha 38-05 se torna a TàD Eaubonne Domont.

Este Transporte Responsivo à Demanda conecta a Estação Domont ao Hospital Eaubonne de segunda a sábado, das 8h às 19h.

Reserve sua viagem com até 1 hora de antecedência e acompanhe a chegada do seu ônibus em tempo real graças ao aplicativo TàD Île-de-France Mobilités.

O serviço é feito exclusivamente por reserva, pelo seu telefone, internet ou pelo aplicativo.