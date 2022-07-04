Uma nova linha 27 ligando o Hospital Eaubonne à estação Garges-Sarcelles, 2 novos serviços noturnos nas estações Domont e Écouen-Ézanville para retornos tardios e a chegada do Transport on Demand entre Eaubonne e Domont para maior flexibilidade nas viagens diurnas.
Adaptações de roteiros e criação de linhas para oferecer mais possibilidades!
Linha 12, da estação Ermont-Eaubonne até a estação Domont
A Linha 12 é estendida até a estação Domont para oferecer uma nova conexão com o RER C e as linhas Transiliens H e J.
Linha 13, da estação Enghien-les-Bains até La Chênée
O trajeto da linha 13 foi simplificado para facilitar a leitura.
A rota La Chênée <> Gare de Domont é assumida pela linha 12.
A rota da estação Domont <> Écouen Maillol é assumida pela nova linha 17.
Linha 17, de Carrefour d'Ombreval até Gare de Domont, e de Gare de Domont até Écouen Maillol
Sua nova linha 17 conecta Écouen Maillol à estação Domont.
Oferece um itinerário educacional para o Lycée George - Sand e para o colégio Aristide Briand.
Linha 27, do Hospital Eaubonne até a Estação Garges Sarcelles
A Linha 27 oferece uma nova ligação com o RER D e a T5 na estação Garges Sarcelles.
Oferece um serviço melhor ao Hospital Eaubonne e ao centro comercial My Place em Sarcelles.
Linha 37, da estação Épinay-sur-Seine até Les Flanades
Desde 12 de julho de 2021, a linha 37 oferece melhor serviço à Universidade Sorbonne-Paris-Nord.
Também oferece, desde 9 de maio de 2022, um serviço estendido até as 22h de segunda a sábado.
Um novo serviço de Transporte Responsivo à Demanda!
Sua linha 38-05 se torna a TàD Eaubonne Domont.
Este Transporte Responsivo à Demanda conecta a Estação Domont ao Hospital Eaubonne de segunda a sábado, das 8h às 19h.
Reserve sua viagem com até 1 hora de antecedência e acompanhe a chegada do seu ônibus em tempo real graças ao aplicativo TàD Île-de-France Mobilités.
O serviço é feito exclusivamente por reserva, pelo seu telefone, internet ou pelo aplicativo.
A partir de 22 de agosto de 2022, descubra o novo e mais flexível serviço de Transporte Sob Demanda, com horários adaptados às suas necessidades, na rota da antiga linha 38-05.
Informações e agendas pelo aplicativo TàD Île-de-France Mobilités, pelo site tad.idfmobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h).
Dois novos serviços noturnos adaptados às suas necessidades
Uma nova solução de transporte é implantada para retornos tardios do Transilien H para as estações Domont e Écouen Ézanville.
O ônibus noturno assume as linhas regulares, à noite, de segunda a sábado, sem reserva.
Seu ônibus vai esperar pelo seu trem e te deixar na parada de sua escolha, na área definida.
A partir de 22 de agosto de 2022, a partir de agora, à noite, seu ônibus está esperando pelo trem:
- A partir da estação Domont, a cada 30 minutos entre 21h e 23h de segunda a sábado.
- Da estação Écouen Ézanville, a cada 30 minutos entre 22h e 23h, de segunda a sábado.