A partir de 22 de agosto de 2022: dois ônibus noturnos, um Transport on Demand e a criação de novas linhas para atender ainda melhor às suas necessidades.

Sua rede adapta sua oferta no Vale Montmorency

Uma nova linha 27 ligando o Hospital Eaubonne à estação Garges-Sarcelles, 2 novos serviços noturnos nas estações Domont e Écouen-Ézanville para retornos tardios e a chegada do Transport on Demand entre Eaubonne e Domont para maior flexibilidade nas viagens diurnas.

Adaptações de roteiros e criação de linhas para oferecer mais possibilidades!

Linha 12, da estação Ermont-Eaubonne até a estação Domont

A Linha 12 é estendida até a estação Domont para oferecer uma nova conexão com o RER C e as linhas Transiliens H e J.

Mapa da linha 12: Estação Ermont Eaubonne - Estação Domont

Linha 13, da estação Enghien-les-Bains até La Chênée

O trajeto da linha 13 foi simplificado para facilitar a leitura.

A rota La Chênée <> Gare de Domont é assumida pela linha 12.

A rota da estação Domont <> Écouen Maillol é assumida pela nova linha 17.

Mapa da linha 13: Estação Enghien-les-Bains - La Chênée

Linha 17, de Carrefour d'Ombreval até Gare de Domont, e de Gare de Domont até Écouen Maillol

Sua nova linha 17 conecta Écouen Maillol à estação Domont.

Oferece um itinerário educacional para o Lycée George - Sand e para o colégio Aristide Briand.

Mapa de linhas 17: Domont Carrefour d'Ombreval - Gare de Domont - Écouen Maillol

Linha 27, do Hospital Eaubonne até a Estação Garges Sarcelles

A Linha 27 oferece uma nova ligação com o RER D e a T5 na estação Garges Sarcelles.

Oferece um serviço melhor ao Hospital Eaubonne e ao centro comercial My Place em Sarcelles.

Mapa da linha 27: Hôpital d'Eaubonne - Gare de Garges Sarcelles

Linha 37, da estação Épinay-sur-Seine até Les Flanades

Desde 12 de julho de 2021, a linha 37 oferece melhor serviço à Universidade Sorbonne-Paris-Nord.

Também oferece, desde 9 de maio de 2022, um serviço estendido até as 22h de segunda a sábado.

Mapa da linha 37: Estação Épinay-sur-Seine - Les Flanades

Um novo serviço de Transporte Responsivo à Demanda!

Sua linha 38-05 se torna a TàD Eaubonne Domont.

Este Transporte Responsivo à Demanda conecta a Estação Domont ao Hospital Eaubonne de segunda a sábado, das 8h às 19h.

Reserve sua viagem com até 1 hora de antecedência e acompanhe a chegada do seu ônibus em tempo real graças ao aplicativo TàD Île-de-France Mobilités.

O serviço é feito exclusivamente por reserva, pelo seu telefone, internet ou pelo aplicativo.

Reserve seu T&D entre o Hôpital d'Eaubonne e a Gare de Domont

A partir de 22 de agosto de 2022, descubra o novo e mais flexível serviço de Transporte Sob Demanda, com horários adaptados às suas necessidades, na rota da antiga linha 38-05.

Informações e agendas pelo aplicativo TàD Île-de-France Mobilités, pelo site tad.idfmobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h).

Dois novos serviços noturnos adaptados às suas necessidades

Uma nova solução de transporte é implantada para retornos tardios do Transilien H para as estações Domont e Écouen Ézanville.

O ônibus noturno assume as linhas regulares, à noite, de segunda a sábado, sem reserva.

Seu ônibus vai esperar pelo seu trem e te deixar na parada de sua escolha, na área definida.

Aproveite seus novos ônibus noturnos

A partir de 22 de agosto de 2022, a partir de agora, à noite, seu ônibus está esperando pelo trem:

  • A partir da estação Domont, a cada 30 minutos entre 21h e 23h de segunda a sábado.
  • Da estação Écouen Ézanville, a cada 30 minutos entre 22h e 23h, de segunda a sábado.

