Escolha da língua de sinais
Com o Rogervoice, são oferecidos 3 modos de comunicação:
- Interpretação em vídeo em Língua de Sinais Francesa (LSF): o viajante fala em língua de sinais com o intérprete, que traduz oralmente os sinais da pessoa surda ou com deficiência auditiva para o consultor ao cliente e, em seguida, traduz a resposta do consultor para o viajante para a língua de sinais em tempo real.
- A língua francesa falada concluída (LfPC): o viajante é colocado em contato com um programador de vídeo que codifica instantaneamente as palavras do viajante em LfPC
- Legendagem em tempo real das palavras trocadas
Para ser colocado em contato com um operador do Rogervoice, você tem a escolha. É possível:
- Do portal regional Île-de-France Mobilités; clique aqui, sob o título Serviços externos, clique em "Acesse o serviço para surdos e deficientes auditivos nos territórios de Bièvre, Mantois e Paris Saclay - serviço Rogervoice"
Captura de tela da página de serviço Rogervoice no portal regional Île-de-France Mobilités
- Ou baixe o aplicativo Rogervoice gratuitamente nas lojas e selecione "Île-de-France Mobilités Bus networks Bièvre, Mantois, Paris Saclay e T10"
Então:
- Clique em "Vamos!"
- Escolha seu modo de comunicação: subtickets, LSF, LfPC
- Selecione sua rede:
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido
- Converse com um intérprete por telefone ou vídeo
Impressão de tela do aplicativo Rogervoice
O serviço está disponível de segunda a sexta-feira (excluindo feriados) das 8h30 às 21h para os modos de comunicação LSF e LFPC e 24/07 para subingressos.
Adote o reflexo Rogervoice!