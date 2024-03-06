Seu atendimento ao cliente fica acessível para pessoas surdas e com deficiência auditiva

Com o Rogervoice, as informações da sua rede ficam acessíveis para pessoas surdas e com deficiência auditiva. Essa solução permite que você entre em contato com o atendimento ao cliente por telefone ou vídeo, de forma independente e em poucos instantes.

Smartphone - configuração de idioma
Com o Rogervoice, são oferecidos 3 modos de comunicação:

  • Interpretação em vídeo em Língua de Sinais Francesa (LSF): o viajante fala em língua de sinais com o intérprete, que traduz oralmente os sinais da pessoa surda ou com deficiência auditiva para o consultor ao cliente e depois traduz a resposta do consultor ao viajante em tempo real para a língua de sinais
  • A língua francesa falada concluída (LfPC): o viajante é colocado em contato com um programador de vídeo que codifica instantaneamente as palavras do viajante em LfPC
  • Legendagem em tempo real das palavras trocadas

 

Para ser colocado em contato com um operador do Rogervoice, você tem a escolha. É possível:

No portal regional Île-de-France Mobilités, sob o título Serviços externos, clique em "Acesse o serviço para surdos e deficientes auditivos nos territórios de Bièvre, Mantois e Paris Saclay - serviço Rogervoice"

Captura de tela da página de serviço Rogervoice no portal regional Île-de-France Mobilités
  • Ou baixe o aplicativo Rogervoice gratuitamente nas lojas e selecione "Île-de-France Mobilités Bus networks Bièvre, Mantois, Paris Saclay e T10"

Então:

  • Clique em "Vamos!"
  • Escolha seu modo de comunicação: subtickets, LSF, LfPC
  • Selecione sua rede:
    - Bièvre e T10
    - Mantois
    - Paris Saclay
  • Converse com um intérprete por telefone ou vídeo
Impressão de tela do aplicativo Rogervoice
O serviço está disponível de segunda a sexta-feira (excluindo feriados) das 8h30 às 21h para os modos de comunicação LSF e LFPC e 24/07 para subingressos.

Adote o reflexo Rogervoice!