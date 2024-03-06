Com o Rogervoice, são oferecidos 3 modos de comunicação:

Interpretação em vídeo em Língua de Sinais Francesa (LSF): o viajante fala em língua de sinais com o intérprete, que traduz oralmente os sinais da pessoa surda ou com deficiência auditiva para o consultor ao cliente e depois traduz a resposta do consultor ao viajante em tempo real para a língua de sinais

A língua francesa falada concluída (LfPC): o viajante é colocado em contato com um programador de vídeo que codifica instantaneamente as palavras do viajante em LfPC

Legendagem em tempo real das palavras trocadas

Para ser colocado em contato com um operador do Rogervoice, você tem a escolha. É possível:

No portal regional Île-de-France Mobilités, sob o título Serviços externos, clique em "Acesse o serviço para surdos e deficientes auditivos nos territórios de Bièvre, Mantois e Paris Saclay - serviço Rogervoice"