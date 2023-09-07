Por ocasião do Dia Europeu do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, entre 16 e 20 de setembro de 2023, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Sénart, convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus em Lieusaint (77)!

Você é apaixonado por ônibus ou apenas tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?

Nossas equipes oferecem um tour de 1h30 pelo centro em torno de temas como a operação do Centro de Ônibus, a qualidade do serviço, o Posto de Comando Centralizado (PCC), os motivos para validação e muito mais!

Oferecemos 2 sessões de visita na quarta-feira, 20 de setembro.

A visita acontecerá em:

Centro Operacional de Ônibus Lieusaint

rue René Cassin – 77127 LIEUSAINT

Acesso de ônibus: linhas 21/22/23/24/25/26/27/50/51/53/55/61B/62C/Tzen1 parada Gare de Lieusaint

Estacionamento disponível para visitantes que desejem vir de carro.