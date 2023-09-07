Por ocasião do Dia Europeu do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, entre 16 e 20 de setembro de 2023, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Sénart, convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus em Lieusaint (77)!
Você é apaixonado por ônibus ou apenas tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Nossas equipes oferecem um tour de 1h30 pelo centro em torno de temas como a operação do Centro de Ônibus, a qualidade do serviço, o Posto de Comando Centralizado (PCC), os motivos para validação e muito mais!
Oferecemos 2 sessões de visita na quarta-feira, 20 de setembro.
A visita acontecerá em:
Centro Operacional de Ônibus Lieusaint
rue René Cassin – 77127 LIEUSAINT
Acesso de ônibus: linhas 21/22/23/24/25/26/27/50/51/53/55/61B/62C/Tzen1 parada Gare de Lieusaint
Estacionamento disponível para visitantes que desejem vir de carro.
Para se inscrever*, convidamos você a clicar no link abaixo, entraremos em contato por e-mail para confirmar sua presença:
*Inscrições são possíveis para adultos ou menores de idade com autorização dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.