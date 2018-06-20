Lucie Aubrac e Barbara serão os nomes das próximas estações da linha 4 do metrô

Após dar aos habitantes da região da Île-de-France a oportunidade de votar na escolha do design dos futuros interiores do material rodante, a Île-de-France Mobilités quis continuar essa abordagem participativa, permitindo que os habitantes da região da Île-de-France votassem para escolher os nomes das duas novas estações da extensão da linha 4 do metrô localizadas nos municípios de Montrouge e Bagneux. Foram possíveis votações por um mês no site explicando o trabalho de modernização e extensão dessa linha.

Para cada estação, três propostas escolhidas em colaboração com as cidades de Bagneux e Montrouge e a RATP foram submetidas à votação, com referência a elementos geográficos ou personalidades emblemáticas de cada município.

A estação localizada em Bagneux, o terminal da linha, precisava incluir o nome da cidade. As propostas foram "Bagneux – Champ des Oiseaux", "Bagneux – Nina Simone" e "Bagneux – Lucie Aubrac". Foi o nome da grande combatente da resistência da Segunda Guerra Mundial, Lucie Aubrac, que foi aclamado. Sempre ativista, participou da criação do Movimento pela Paz e envolveu-se com a Anistia Internacional após a guerra.

Para Montrouge, as propostas eram "Fort de Montrouge", "Coluche" e "Barbara" e é o nome da cantora Barbara, que descansa no cemitério parisiense de Bagneux, acessível pela saída sul do resort, que recebeu mais votos. A cantora e compositora Barbara revelou seus talentos para a música desde muito jovem. Suas criações são referências no repertório francês.

Como autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France, a Île-de-France Mobilités é responsável por escolher os nomes das estações na Île-de-France, para todos os projetos de novas linhas ou extensões de linhas existentes.

Valérie Pécresse, presidente da região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités: "Queria submeter aos votos do povo da região da Île-de-France os nomes das próximas estações de metrô na extensão da linha 4. A votação foi franca e massiva para duas grandes figuras femininas francesas da região da Île-de-France e muito querida pelo povo da região da Île-de-France: Barbara para o resort localizado em Montrouge e Lucie Aubrac para o de Bagneux. Isso acontece depois de ter associado Simone Veil à estação Europe algumas semanas atrás. É natural que as estações de metrô continuem sendo gradualmente feminilizadas em memória dessas mulheres que marcaram o povo da Île-de-France e sua história."

Marie-Hélène Amiable, prefeita de Bagneux: "Bagneux está avançando com seus habitantes. Por isso, foi natural que eu propusesse à Île-de-France Mobilités envolvê-los na escolha do nome da estação de metrô. Fico feliz que o nome de uma mulher tenha sido escolhido. E, ainda mais, já que Lucie Aubrac está prestando homenagem às mulheres que resistiram, pacifistas e lutaram pela liberdade. Com esse nome, Bagneux afirma que "A resistência se conjuga no presente". »