Juntos pelo transporte público, sem falta de civilidade
No transporte público, assim como no dia a dia, existem certas regras para viver bem em uma comunidade. O transporte público frequentemente enfrenta comportamentos perturbadores (qualificados como incivilidade) de alguns passageiros em relação a outros, equipamentos ou agentes. Comportamentos que prejudicam o conforto de todos na linha.
Essa é uma questão central para os atores da mobilidade que decidiram unir forças em uma nova campanha contra a incivilidade (realizada pelo Havas Paris), que será descoberta no transporte público da Île-de-France. O objetivo? Mudar o comportamento dos passageiros e reduzir a incivilidade no transporte público. Esta campanha começará em 3 de maio de 2023!
Para sentir coisas boas, não é preciso muito
Quem nunca se sentiu orgulhoso, até valente, cavaleiro ao abrir mão do seu assento no metrô ou no trem? Quem não conhece aquela sensação de bem-estar quando um simples olá leva a um sorriso? Ou a sensação de ser um jogador profissional de basquete quando você joga a lata no lixo?
Essa campanha adota a visão oposta às campanhas usuais para combater a incivilidade, tomando o lado de demonstrar bom comportamento que aumente o benefício pessoal do passageiro que age civilmente no transporte público. O credo: Para sentir coisas boas, não é preciso muito.