Juntos pelo transporte público, sem falta de civilidade

No transporte público, assim como no dia a dia, existem certas regras para viver bem em uma comunidade. O transporte público frequentemente enfrenta comportamentos perturbadores (qualificados como incivilidade) de alguns passageiros em relação a outros, equipamentos ou agentes. Comportamentos que prejudicam o conforto de todos na linha.

Essa é uma questão central para os atores da mobilidade que decidiram unir forças em uma nova campanha contra a incivilidade (realizada pelo Havas Paris), que será descoberta no transporte público da Île-de-France. O objetivo? Mudar o comportamento dos passageiros e reduzir a incivilidade no transporte público. Esta campanha começará em 3 de maio de 2023!