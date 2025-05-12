3 (boas) razões para parar de trapacear no transporte

Todos os dias, mais de 9 milhões de viagens são feitas de transporte público em Île-de-France. Por trás desse número recorde de passageiros (a rede Île-de-France é uma das mais movimentadas do mundo) esconde-se um fenômeno mais discreto, com consequências muito reais: fraude.

Validar no transporte, por que isso é essencial?

Todos os anos, 8% dos passageiros não validam passagem no transporte em Île-de-France (bonde, trem, metrô e ônibus combinados). Uma taxa que sobe rapidamente na rede externa (sem controle na entrada), com até 16% de fraudes no bonde e 27% nos ônibus noturnos.

Descubra os 3 motivos reais (bons) para não fazer mais parte dos 8%.

N°1. A validação possibilita adaptar a oferta ao número real de passageiros