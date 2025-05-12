3 (boas) razões para parar de trapacear no transporte
Um homem caminha por trás ao lado de uma linha de bonde.
Todos os dias, mais de 9 milhões de viagens são feitas de transporte público em Île-de-France. Por trás desse número recorde de passageiros (a rede Île-de-France é uma das mais movimentadas do mundo) esconde-se um fenômeno mais discreto, com consequências muito reais: fraude.
Validar no transporte, por que isso é essencial?
Todos os anos, 8% dos passageiros não validam passagem no transporte em Île-de-France (bonde, trem, metrô e ônibus combinados). Uma taxa que sobe rapidamente na rede externa (sem controle na entrada), com até 16% de fraudes no bonde e 27% nos ônibus noturnos.
Descubra os 3 motivos reais (bons) para não fazer mais parte dos 8%.
N°1. A validação possibilita adaptar a oferta ao número real de passageiros
Um trem do metrô na linha 7 em Paris.
Cada validação é uma informação valiosa para a operação do seu transporte.
Ao validar, você permite que:
- Meça com precisão o número de passageiros em cada linha e a cada hora.
- Ajuste a oferta de acordo, solicitando e adicionando novos veículos quando necessário (ônibus, bondes, metrôs, trens) e otimizando a frequência das passagens conforme as necessidades.
Resultado? Dados distorcidos, trens cada vez mais pesados e passageiros amontoados como sardinhas.
Você sabia?
Dos 16% das pessoas que trapaceiam no bonde, 9% têm assinatura do Navigo.
N°2. 700 milhões de euros perdidos = menos conforto para suas viagens
O bonde T3b na parada Porte Dauphine, no 16º arrondissement de Paris.
Então, 8% de fraude pode não parecer muito. Mas 8% corresponde a 700 milhões de euros* perdidos a cada ano.
O equivalente a:
- 2 novas linhas de bonde
- ou 1500 ônibus novos e limpos
- 41 trens RER adicionais
- ou 71 novos metrôs nas suas linhas
Em resumo, fraude significa privar a rede de transporte público de uma parte essencial de seus recursos para investir na melhoria, conforto e modernização das suas viagens.
N°3. Os controles estão sendo apertados e as multas estão ficando mais pesadas
Imagem 1 de 3
Diante da escala do fenômeno, a Île-de-France Mobilités está intensificando a luta contra a fraude com um objetivo claro: reduzi-la pela metade.
Diversas ações foram implementadas:
O sistema "Parar Fraudes" para verificar a identidade e o endereço dos fraudadores
Nos últimos meses, um novato tem mudado as regras do jogo em relação à fraude. Este é o sistema "Stop Fraud"**, uma plataforma conectada ao banco de dados tributário do Ministério das Finanças Públicas, que permite aos controladores verificar instantaneamente a identidade e o endereço dos fraudadores.
Mais agentes, mais controles: jogar esconde-esconde está se tornando cada vez mais arriscado
Além dos 500 agentes dedicados exclusivamente ao controle da rede Île-de-France Mobilités, a Brigada Regional de Transporte está aumentando sua equipe para 100 agentes enviados ao campo.
Verificações repetidas: um experimento que funciona nas Yvelines
De 30 de setembro a 11 de outubro de 2024, 13 pontos de ônibus foram verificados repetidamente entre Trappes e Saint-Quentin-en-Yvelines. Resultados? Mais de 10.000 viajantes foram despachados, 700 infrações e a taxa de fraudes foi reduzida pela metade (de 13% para 6%).
Operações de controle contínuas que serão estendidas por toda a região, onde a taxa de fraude permanece alta.
Multas cada vez mais altas
- Entre €30 e €72 se você pagar no local (dependendo do meio de transporte)
- +€50 se você atrasar o pagamento (dentro de 90 dias)
- Após 90 dias, o Tesouro assume seu arquivo
- Em caso de reincidência*** (5 multas ao longo de 12 meses), a multa por fraude repetida pode chegar a €7.500 e ser acompanhada de seis meses de prisão.
Um preço bastante alto a pagar quando se sabe que tarifas adaptadas a todas as rendas existem para usuários de transporte na Île-de-France.
Validação: um pequeno gesto individual, um grande passo coletivo
Validar seu bilhete é um pequeno gesto cívico individual com um enorme impacto coletivo no seu transporte.
Então, da próxima vez que você pegar um ônibus, bonde ou passar pelos portões do metrô, pense nisso: cada "bip" contribui para viagens mais suaves e confortáveis, ano após ano.
*Estimado
**De acordo com o Artigo L2241-2-1 do Código de Transportes, os agentes do operador de serviços de transporte responsáveis pela cobrança das multas podem obter das administrações públicas e órgãos de seguridade social informações limitadas aos sobrenomes, primeiros nomes, data e local de nascimento dos infratores, bem como seu endereço residencial.
De acordo com o Artigo L2242-6 do Código de Transportes, qualquer pessoa que tenha acumulado mais de 5 multas por viajar sem bilhete de transporte ou com passagem inválido, no prazo de 12 meses, pode ser aplicada a uma multa de até €7500 e 6 meses de prisão.