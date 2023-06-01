Metro 11: novos trens chegarão em junho

É isso, a modernização da linha 11 está dando um novo passo a partir de 1º de junho de 2023! Após sessenta anos de bom e leal serviço, os 23 antigos trens do metrô que equipavam a linha 11 (MP59) serão gradualmente substituídos por 20 trens MP14 totalmente novos, além de serem maiores e mais espaçosos que os antigos, durante o verão : este é o que é chamado de noria.

Uma das últimas etapas do projeto para modernizar a linha 11 antes da comissionamento de sua extensão na primavera de 2024 entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier, o novo terminal.