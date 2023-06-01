Metro 11: novos trens chegarão em junho
É isso, a modernização da linha 11 está dando um novo passo a partir de 1º de junho de 2023! Após sessenta anos de bom e leal serviço, os 23 antigos trens do metrô que equipavam a linha 11 (MP59) serão gradualmente substituídos por 20 trens MP14 totalmente novos, além de serem maiores e mais espaçosos que os antigos, durante o verão : este é o que é chamado de noria.
Uma das últimas etapas do projeto para modernizar a linha 11 antes da comissionamento de sua extensão na primavera de 2024 entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier, o novo terminal.
Como funciona a noria?
A noria é o nome dado a uma técnica de injeção de novos trens e afastamento dos antigos sem interromper o tráfego dos passageiros. Toda semana, os trens antigos são removidos e substituídos por novos à medida que avançam.
Para entender melhor, vamos pegar o exemplo do Noria na linha 11:
- A partir de 1º de junho , todas as segundas-feiras à noite, entre 20h e 23h: 4 trens MP59 antigos partirão para o centro de manutenção de Rosny-sous-Bois para serem desmontados e substituídos por 4 novos trens MP14 disponíveis para passageiros na manhã seguinte.
O objetivo da Noria? Mudar todos os trens MP59 por MP14 na linha 11 no final do verão. Mais longos, mais confiáveis e mais confortáveis, os trens MP14 já circulam nas linhas 14 e 4, em suas versões automáticas e mais longas. Na linha 11, eles serão conduzidos por motoristas.
De julho a agosto de 2023: fechado aos domingos para extensão da linha 11
O projeto para estender a linha 11 do metrô entre a Mairie des Lilas e o futuro terminal de Rosny-Bois-Perrier, projetado para facilitar a mobilidade entre os municípios de Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois (conectados apenas por linhas de ônibus), exigirá o fechamento da linha entre julho e agosto de 2023, todos os domingos. Uma extensão que deve receber seus primeiros passageiros na primavera de 2024.