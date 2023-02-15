Linha 18: descubra o design do seu futuro metrô

Linha 18 do metrô: um metrô automático de nova geração

Das três propostas idealizadas pelo escritório de design da Alstom (Advanced & Creative Design) em colaboração com Île-de-France Mobilités, SGP e Egis Rail, é a mais aberta para o exterior, com sua assinatura luminosa em LED, escolhida pelos eleitores. No programa? Um design exterior moderno e vibrante para um metrô 100% automático e elétrico da última geração, que combinará capacidade, conforto, confiabilidade e acessibilidade para todos!

Em termos de capacidade, esse novo material rodante reduzirá o intervalo de tempo entre dois trens na estação e aumentará sua velocidade durante os horários de pico (chegará a 100 km/h em vez de 75). Outro ponto forte, um chamado sistema de "captura reversa", permite que ele produza sua própria energia toda vez que entra na fase de frenagem (ou seja, em cada parada da estação)!