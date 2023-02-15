Linha 18: descubra o design do seu futuro metrô
Como parte do projeto Grand Paris Express, cinco novas linhas de metrô (linhas 14, 15, 16, 17 e 18) estão sendo criadas. O objetivo deles? Conectar os principais locais de vida e atividade nos subúrbios sem passar por Paris, economizar tempo e conforto para os passageiros, e consolidar o serviço ao território!
Chegou a hora da Île-de-France Mobilités, Alstom e da Société du Grand Paris (SGP) apresentarem as linhas internas do novo metrô que operará na linha 18, financiado inteiramente pela Île-de-France Mobilités.
Linha 18 do metrô: um metrô automático de nova geração
Das três propostas idealizadas pelo escritório de design da Alstom (Advanced & Creative Design) em colaboração com Île-de-France Mobilités, SGP e Egis Rail, é a mais aberta para o exterior, com sua assinatura luminosa em LED, escolhida pelos eleitores. No programa? Um design exterior moderno e vibrante para um metrô 100% automático e elétrico da última geração, que combinará capacidade, conforto, confiabilidade e acessibilidade para todos!
Em termos de capacidade, esse novo material rodante reduzirá o intervalo de tempo entre dois trens na estação e aumentará sua velocidade durante os horários de pico (chegará a 100 km/h em vez de 75). Outro ponto forte, um chamado sistema de "captura reversa", permite que ele produza sua própria energia toda vez que entra na fase de frenagem (ou seja, em cada parada da estação)!
Um metrô projetado para o conforto dos passageiros
No interior, tudo foi projetado para o conforto dos passageiros:
- Sensação de espaço : as amplas e numerosas aberturas oferecem uma vista panorâmica aos usuários, além de uma sensação de espaço e a oportunidade de apreciar as paisagens durante a viagem.
- Controle da temperatura interna : um sistema de ventilação, aquecimento nos meses mais frios e ar-condicionado no verão garantem o conforto dos moradores da Île-de-France, em todas as estações.
- Luz natural : a iluminação interna, que é mais inteligente, imita a luz natural dos diferentes horários do dia para se adaptar ao ritmo biológico dos passageiros e melhorar o bem-estar. Uma novidade!
- Para garantir a sensação de segurança a bordo : iluminação especial no acesso aos trens, um layout aberto em forma de jiboia, bem como um sistema de proteção por vídeo a bordo, permitindo que você veja e seja visto em todos os lugares.
- Conforto a bordo : compostos por três carros abertos um para o outro (layout de boa), os trens podem acomodar até 350 pessoas, garantindo, graças à largura dos espaços de intercirculação, movimento e visibilidade ótimos.
Um metrô mais conectado
A bordo, você encontrará:
- Conexão gratuita à internet para trabalho, comunicação ou entretenimento
- Entradas USB para carregar seus dispositivos
- Telas digitais dinâmicas de informações que informam os passageiros em tempo real (status do tráfego, próximas paradas atendidas, conexões e tempo estimado de viagem)
Uma jornada acessível a todos
Todos os novos metrôs, trens, ônibus e novas linhas da rede em construção estarão 100% acessíveis. Meios acessíveis adaptados a pessoas com problemas de acesso ao transporte (gestantes, idosos, viajantes com bagagem, pais com carrinhos de bebê, pessoas com deficiência, pessoas em cadeiras de rodas, etc.).
A Linha 18 não é exceção à regra, com uma rota 100% acessível e adaptada ao longo de todo o seu percurso:
- O acesso aos trens é feito no mesmo nível por meio de três portas largas em cada vagão.
- Diferentes tipos de bancos estão disponíveis, assim como barras de apoio para apoio.
- Os corredores foram alargados para permitir boa circulação para todos, mesmo nos períodos mais movimentados.
- Vagas reservadas para usuários de cadeira de rodas (PRM) estão disponíveis em cada carro.
- Assentos prioritários foram adicionados e suas cores diferenciadas.
- Foram montados vagões mistos no vagão central para carrinhos de bebê ou viajantes com bagagem (o metrô passará pelo Aeroporto de Orly).
Linha 18 do metrô: uma linha interconectada
Por trás do projeto da linha 18, que receberá seus primeiros passageiros em 2026, está o desejo de facilitar o trajeto diário dos habitantes de Essonne e Yvelines, adicionando muitas conexões. As linhas N e U do Transilien, RER B e C, linhas de metrô 14, T7 e 12, linhas de ônibus e o Tram-Train de Massy-Evry, a linha 18 representa uma porta simplificada para Paris , bem como acesso à rede nacional e regional direta de transporte por meio de suas conexões em Massy, sua estação TGV e o aeroporto de Orly, seu término.
A futura linha 18 em números
- 35 km de extensão
- 10 paradas (aéreas e subterrâneas):
- Aeroporto de Orly
- Antonypole
- Massa-Ópera
- Massy-Palaiseau
-Palaiseau
- Orsay - Gif
- CEA Saint-Aubin
- Saint-Quentin East
- Satory
- Chantiers de Versalhes
- Um centro de operações
- 11 conexões com a rede regional e nacional