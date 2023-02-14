Linha 11 do metrô: início dos testes para os novos trens

Como você provavelmente sabe, os antigos metrôs da linha 11 (que tinham quase 60 anos) serão substituídos em breve por trens MP14 novinhos em folha. Você já pode usar MP14s na linha 14 ou 4, na versão automática deles. No dia 11, eles serão conduzidos por motoristas.

O objetivo? Substituir os 23 antigos conjuntos MP59 por 20 conjuntos MP14

Mais longos, confortáveis e confiáveis, os 20 trens MP14 permitirão que a linha 11 acomode mais passageiros. Esse é um elemento crucial, pois sua extensão está próxima em alguns meses.

Mas antes que os 20 conjuntos MP14 substituam os 23 conjuntos MP59 (projetados na década de 1960!), ainda há várias medidas a serem tomadas.