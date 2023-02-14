Linha 11 do metrô: início dos testes para os novos trens
Como você provavelmente sabe, os antigos metrôs da linha 11 (que tinham quase 60 anos) serão substituídos em breve por trens MP14 novinhos em folha. Você já pode usar MP14s na linha 14 ou 4, na versão automática deles. No dia 11, eles serão conduzidos por motoristas.
O objetivo? Substituir os 23 antigos conjuntos MP59 por 20 conjuntos MP14
Mais longos, confortáveis e confiáveis, os 20 trens MP14 permitirão que a linha 11 acomode mais passageiros. Esse é um elemento crucial, pois sua extensão está próxima em alguns meses.
Mas antes que os 20 conjuntos MP14 substituam os 23 conjuntos MP59 (projetados na década de 1960!), ainda há várias medidas a serem tomadas.
13 de fevereiro de 2023: Vamos fazer o teste geral do MP14
A partir de 13 de fevereiro, começa a etapa do "ensaio seco"! O ensaio geral? É a injeção de um trem vazio, que não leva passageiros, no meio do tráfego. Na linha 11, esses testes acontecerão todas as segundas-feiras, das 21h até o final de maio. Em termos concretos, um trem MP14 será inserido no "carrossel" dos metrôs que circulam na linha e completará toda a rota da linha 11 existente. Mas tome cuidado, você não vai conseguir subir nele. Por enquanto :)
Por que esses testes?
- Verificar todos os sistemas em condições reais e fazer os ajustes finais necessários para garantir a segurança perfeita
- Para permitir que a equipe aprofunde seu conhecimento sobre os equipamentos antes de receber os primeiros passageiros
E agora? Qual é o cronograma de implantação dos MP14s?
De 24 de março a 2 de abril, fechamento entre Belleville e Mairie des Lilas
Para realizar as obras finais que possibilitarão a integração dos novos trens MP14, a linha 11 será fechada entre as estações Belleville e Mairie des Lilas de 24 de março a 2 de abril de 2023.
Junho de 2023: Entrada em serviço de 5 novos trens a cada semana
Após as provas organizadas de fevereiro a maio, a implantação do MP14 para uso comercial por viajantes será feita gradualmente a partir do início de junho de 2023.
Ao final das provas de produção, no final de maio, os 20 trens MP14 estarão prontos para uso comercial na linha 11.
Uma implantação que será organizada gradualmente. É a "noria": toda segunda-feira de junho, entre 20h e 23h, 5 trens novos serão inseridos no carrossel dos metrôs em circulação na linha 11, substituindo 5 trens MP59 que deixarão a linha definitivamente. Objetivo: 100% dos MP14s disponíveis até o final de junho.
De julho a agosto de 2023, fechado aos domingos para obras de extensão da linha
Entre julho e agosto de 2023, todos os domingos, a linha será fechada para permitir a aceleração das obras de extensão na linha em andamento entre a Mairie des Lilas e o futuro terminal de Rosny-Bois-Perrier. Uma extensão que deve receber seus primeiros passageiros na primavera de 2024.
Metrô 11: uma linha em processo de modernização
Além da chegada dos MP14 no verão de 2023, estão em andamento trabalhos de modernização e construção da extensão da linha .
Por que você escolheu modernizar a linha 11?
- Adaptar estações e plataformas ao aumento do fluxo de passageiros , construindo novas entradas, saídas de emergência, escadas rolantes e elevadores.
- Para ampliar as plataformas para acomodar os novos MP14s, que são mais longos do que os MP59 atualmente em circulação.
- Para facilitar a mobilidade entre os municípios de Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois, áreas com alto potencial para mudança urbana, conectadas, por enquanto, apenas por linhas de ônibus.