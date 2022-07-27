Metrô 14: aqui estão os nomes das futuras estações
O resultado dos seus votos
Eles estarão localizados nas comunas de Kremlin-Bicêtre (na periferia de Gentilly), Villejuif, na junção entre L'Haÿ-les-Roses, Villejuif e Chevilly-la-Rue e, finalmente, Saint-Denis... Estas são as quatro futuras estações que estenderão a linha 14 do metrô a partir de 2024, para o norte e o sul.
Em junho passado, pedimos para você escolher o nome deles.
Aqui estão os nomes selecionados:
- Saint-Denis Pleyel - Esta futura estação fará do distrito de Pleyel, em Saint-Denis, um dos principais centros de transporte da região de Île-de-France
- Hospital Bicêtre - Localizado no Kremlin-Bicêtre, em frente ao Hospital Bicêtre (CHU), esta futura estação ficará na Avenida Gabriel Péri e ao longo da rodovia A6
- Villejuif-Gustave Roussy - No coração do futuro Campus Grand Parc, esta nova estação em Villejuif será atendida pela linha 15 Sul a partir de 2025
- L'Haÿ-Les-Roses - Localizado em L'Haÿ-les-Roses, este novo resort estará na encruzilhada de três cidades dinâmicas do Val-de-Marne: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue e Villejuif
E amanhã, os nomes das estações das linhas 15, 16, 17 e 18!
Esse processo de consulta aos cidadãos faz parte do grande projeto para expandir a rede da Île-de-France, liderado pela Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora de transportes da Île-de-France, e pela Société du Grand Paris, gerente de projetos do Grand Paris Express.
Uma segunda fase da consulta está, portanto, agendada para o outono de 2022, para submeter a sua votação os nomes das 16 estações das linhas 15, 16, 17 e 18 que ainda precisam ser nomeadas.
Desta vez, novamente, os residentes de Île-de-France serão convidados a participar por meio da plataforma je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr.