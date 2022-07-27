Metrô 14: aqui estão os nomes das futuras estações

E amanhã, os nomes das estações das linhas 15, 16, 17 e 18!

Esse processo de consulta aos cidadãos faz parte do grande projeto para expandir a rede da Île-de-France, liderado pela Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora de transportes da Île-de-France, e pela Société du Grand Paris, gerente de projetos do Grand Paris Express.

Uma segunda fase da consulta está, portanto, agendada para o outono de 2022, para submeter a sua votação os nomes das 16 estações das linhas 15, 16, 17 e 18 que ainda precisam ser nomeadas.

Desta vez, novamente, os residentes de Île-de-France serão convidados a participar por meio da plataforma je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr.