Os metrôs renovados chegam na linha 7

A reforma envolve tanto trabalhos de modernização técnica quanto a reforma dos equipamentos internos dos trens para melhorar o conforto dos passageiros. A pintura externa também está mudando para as cores das Île-de-France Mobilités, gradualmente visíveis nos novos ônibus, bondes, metrôs, RER e Transiliens para maior coerência de toda a rede da Île-de-France.

A nova disposição dos vagões permitirá que os passageiros se beneficiem de uma nova atmosfera, com cores mais modernas, iluminação aprimorada nos trens, novos revestimentos de piso, etc.