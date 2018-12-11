Os metrôs renovados chegam na linha 7
A reforma envolve tanto trabalhos de modernização técnica quanto a reforma dos equipamentos internos dos trens para melhorar o conforto dos passageiros. A pintura externa também está mudando para as cores das Île-de-France Mobilités, gradualmente visíveis nos novos ônibus, bondes, metrôs, RER e Transiliens para maior coerência de toda a rede da Île-de-France.
A nova disposição dos vagões permitirá que os passageiros se beneficiem de uma nova atmosfera, com cores mais modernas, iluminação aprimorada nos trens, novos revestimentos de piso, etc.
Essa reforma está sendo realizada pelos Ateliers de Construction du Centre (ACC), sediados em Clermont-Ferrand, designados pela RATP. Esse contrato possibilitou garantir 40 empregos diretos na ACC Engineering and Maintenance e mais de uma dúzia nos subcontratados mobilizados. Para não impactar a operação da linha, no máximo 3 trens serão removidos da frota de material rodante ao mesmo tempo.
O valor de aproximadamente €50 milhões é totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités (50% de subsídio direto e 50% via contrato Île-de-France Mobilités-RATP). Isso garantirá a vida útil desses trens até 2030, quando a Île-de-France Mobilités planeja substituí-los por novos equipamentos.
Para saber mais, você pode ler o comunicado de imprensa.