MI20: Você votou! Descubra o design do futuro RER B

Os assentos são ilhas individuais. As partes superiores dos encostos e as extremidades dos assentos são separadas para preservar a individualidade em um espaço coletivo.

O espaço entre os encostos oferece mais transparência e luz através do trem, proporcionando uma maior sensação de bem-estar e segurança.

As barras de apoio e as órteses de quadril são cuidadosamente integradas ao assento para um efeito qualitativo e robustez garantida.

A iluminação adota uma abordagem dinâmica e digital, em um espírito de modernidade.