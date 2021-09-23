MI20: Você votou! Descubra o design do futuro RER B
O exterior do futuro RER B?
Uma frente sorridente! A suavidade e redondeza de suas formas transmitem uma cauda elegante, com um espírito acolhedor, confortável e atencioso.
O interior do futuro RER B?
Os assentos são ilhas individuais. As partes superiores dos encostos e as extremidades dos assentos são separadas para preservar a individualidade em um espaço coletivo.
O espaço entre os encostos oferece mais transparência e luz através do trem, proporcionando uma maior sensação de bem-estar e segurança.
As barras de apoio e as órteses de quadril são cuidadosamente integradas ao assento para um efeito qualitativo e robustez garantida.
A iluminação adota uma abordagem dinâmica e digital, em um espírito de modernidade.
Um olhar para trás sobre o MI20, seu futuro RER B
- 146 trens de nova geração que incluirão vigilância por vídeo, tomadas USB, ar-condicionado e temperatura ajustados conforme a situação, iluminação suave e informações dinâmicas otimizadas para os passageiros
- Trens de 104 metros de extensão, organizados em 7 vagões curtos
- Carros mais largos de 2 níveis
- +20% de assentos, 1070 cadeiras no total
- E metade dos espaços acessíveis no mesmo nível
- 26% dos assentos prioritários
Para acomodar esses novos trens na linha B em 2025, será necessário trabalhar para adaptar a infraestrutura (altura da plataforma, reforços de fornecimento de energia), mas também as oficinas de manutenção (criação de uma nova oficina em Mitry e adaptação da oficina existente em Massy).