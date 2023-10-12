O consórcio Keolis e SNCF Voyageurs designado para operar as linhas T4, T11 e o ramal central da linha P
Um trem T4 em circulação em Clichy-sous-Bois - © Raphaël FOURNIER - Artefact
As linhas concedidas em 12 de outubro de 2023 pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités representam eixos importantes da rede ferroviária da Île-de-France com:
- 70.000 viagens por dia,
- 900 cruzamentos diários de trens ,
- e 32 estações ou paradas atendidas.
Uma primeira votação que marca o lançamento gradual da concorrência das linhas então operadas pela SNCF Transilien.
Quais são as missões de um operador de linha?
Como parte da concessão de um contrato de serviço público, o consórcio Keolis e SNCF Voyageurs torna-se o operador das linhas concedidas por um período de sete anos. Um período durante o qual a empresa assumirá:
- Tráfego e serviço nas linhas em questão,
- A gestão e manutenção do material rodante,
- A gestão de instalações de serviço adjacentes, como o local de manutenção e entrega de bondes e trens Noisy-le-Sec, por exemplo,
- Gestão da estação,
- Gestão de infraestrutura.
Île-de-France Mobilités: uma identidade única (e interlocutora) para a rede de transporte público da Île-de-France
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - um trem T11 entrando na estação Epinay-sur-Seine
A abertura à concorrência garante uma melhor qualidade geral de serviço e simplifica o acesso à informação para os passageiros. Não precisa procurar o operador da sua linha em caso de problemas ou dúvidas, a Île-de-France Mobilités se torna seu único ponto de contato!
Uma identidade única e reconhecível
Como você deve ter notado, os novos trens, metrôs, bondes e ônibus na região da Île-de-France usam as mesmas cores, as da Île-de-France Mobilités. Uma identidade visual que permite, em um relance, reconhecer um transporte que faz parte da rede Île-de-France ou não.
*na aplicação de diretivas europeias
**A lei de 27 de janeiro de 2018 (para um pacto ferroviário).