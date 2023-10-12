O consórcio Keolis e SNCF Voyageurs designado para operar as linhas T4, T11 e o ramal central da linha P

Um trem T4 em circulação em Clichy-sous-Bois - © Raphaël FOURNIER - Artefact

As linhas concedidas em 12 de outubro de 2023 pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités representam eixos importantes da rede ferroviária da Île-de-France com:

  • 70.000 viagens por dia,
  • 900 cruzamentos diários de trens ,
  • e 32 estações ou paradas atendidas.

Uma primeira votação que marca o lançamento gradual da concorrência das linhas então operadas pela SNCF Transilien.

Quais são as missões de um operador de linha?

Como parte da concessão de um contrato de serviço público, o consórcio Keolis e SNCF Voyageurs torna-se o operador das linhas concedidas por um período de sete anos. Um período durante o qual a empresa assumirá:

  • Tráfego e serviço nas linhas em questão,
  • A gestão e manutenção do material rodante,
  • A gestão de instalações de serviço adjacentes, como o local de manutenção e entrega de bondes e trens Noisy-le-Sec, por exemplo,
  • Gestão da estação,
  • Gestão de infraestrutura.

Île-de-France Mobilités: uma identidade única (e interlocutora) para a rede de transporte público da Île-de-France

© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - um trem T11 entrando na estação Epinay-sur-Seine

A abertura à concorrência garante uma melhor qualidade geral de serviço e simplifica o acesso à informação para os passageiros. Não precisa procurar o operador da sua linha em caso de problemas ou dúvidas, a Île-de-France Mobilités se torna seu único ponto de contato!

Uma identidade única e reconhecível

Como você deve ter notado, os novos trens, metrôs, bondes e ônibus na região da Île-de-France usam as mesmas cores, as da Île-de-France Mobilités. Uma identidade visual que permite, em um relance, reconhecer um transporte que faz parte da rede Île-de-France ou não.

