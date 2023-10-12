O consórcio Keolis e SNCF Voyageurs designado para operar as linhas T4, T11 e o ramal central da linha P

A abertura à concorrência garante uma melhor qualidade geral de serviço e simplifica o acesso à informação para os passageiros. Não precisa procurar o operador da sua linha em caso de problemas ou dúvidas, a Île-de-France Mobilités se torna seu único ponto de contato!

Uma identidade única e reconhecível

Como você deve ter notado, os novos trens, metrôs, bondes e ônibus na região da Île-de-France usam as mesmas cores, as da Île-de-France Mobilités. Uma identidade visual que permite, em um relance, reconhecer um transporte que faz parte da rede Île-de-France ou não.

*na aplicação de diretivas europeias

**A lei de 27 de janeiro de 2018 (para um pacto ferroviário).