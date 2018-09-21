Implementação de novas medidas de segurança no transporte

20 equipes de detecção de cães para intervir em pacotes suspeitos em 5 a 15 minutos em vez de 1 hora

20 brigadas de detecção canina foram implantadas e já permitem mais segurança e menos atrasos na rede da SNCF. Essa iniciativa também está sendo testada pela RATP, que está implantando mais 20 equipes. Assim, uma "remoção da dúvida" será feita em 5 a 15 minutos, em vez de uma hora atualmente. Na rede da SNCF, houve um aumento de 122% nos sacos esquecidos, ou seja, mais de 1.500 intervenções por ano desde 2014.