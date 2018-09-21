Implementação de novas medidas de segurança no transporte
Para ir além, três orientações foram identificadas:
- A implantação de recursos e equipamentos adicionais nos subúrbios externos, que tem sido negligenciada por anos. Agentes de segurança são implantados nas redes de ônibus e proteção por vídeo é instalada nas estações de ônibus.
- Melhor compartilhamento de ferramentas entre operadores e o Estado para melhor coordenação das forças no terreno com um único número de alerta e um centro de comando operacional de segurança.
- Detecção mais rápida de possíveis ameaças de ataque com o envio de equipes de detecção de cães.
Fortalecimento dos investimentos em segurança
Para isso, a Île-de-France Mobilités está intensificando seus investimentos em segurança, com €130 milhões para presença humana (todas as redes), €20 milhões para equipamentos de segurança (especialmente proteção por vídeo), €7 milhões para transporte gratuito para a polícia nos subúrbios periféricos e €4 milhões para montar esquadrões de cães nas linhas de trem.
200 agentes de segurança recrutados para as redes de ônibus dos subúrbios externos
Os subúrbios externos finalmente estão preocupados e não serão mais esquecidos. Isso também resultará no recrutamento de 200 agentes de segurança para ônibus nos subúrbios periféricos (€10 milhões ao longo de 4 anos), que poderão realizar rondas de dissuasão e intervir em caso de incivilidade. O transporte agora é gratuito para os policiais, a fim de garantir sua presença no transporte público, aumentando assim a segurança.
Os mesmos números de emergência para RATP e SNCF, disponíveis 7 dias por semana e 24 horas por dia. 31177 por SMS e 3117 por telefone
O número de alerta 3117 foi generalizado em uma primeira fase da RATP (também disponível em formato SMS no 3117 ou aplicativo para smartphone) para passageiros que testemunham uma situação que represente risco de segurança ou inconveniente. Com 44.000 usos em 2016 na França, incluindo 6 em cada 10 na região da Île-de-France, esse sistema aumentou 150% em um ano.
20 equipes de detecção de cães para intervir em pacotes suspeitos em 5 a 15 minutos em vez de 1 hora
20 brigadas de detecção canina foram implantadas e já permitem mais segurança e menos atrasos na rede da SNCF. Essa iniciativa também está sendo testada pela RATP, que está implantando mais 20 equipes. Assim, uma "remoção da dúvida" será feita em 5 a 15 minutos, em vez de uma hora atualmente. Na rede da SNCF, houve um aumento de 122% nos sacos esquecidos, ou seja, mais de 1.500 intervenções por ano desde 2014.
Um centro único de coordenação de segurança sob a autoridade do Prefeito de Polícia para maior eficiência no campo
Valérie Pécresse também tomou a iniciativa de reunir todas as forças de segurança sob a autoridade da prefeitura policial até 2019, ou seja, um único PC de segurança para melhor organização e maior eficiência na superação de dificuldades.