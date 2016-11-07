Mobipôle, a estação de nova geração em Rueil-Malmaison

A reurbanização da estação e a instalação de novas placas facilitam a locomoção de todos os passageiros.

Para viajantes que viajam tanto de bicicleta quanto de trem, há uma área de Véligo disponível. O que poderia ser mais conveniente do que usar sua bicicleta e estacioná-la com segurança antes de pegar o trem?

Esse espaço, com 448 assentos, é o maior da Île-de-France. Localizada ao longo da estação, possui um depósito e locais para recarregar as baterias das bicicletas elétricas. Os espaços são organizados em dois níveis, acessíveis usando o cartão Navigo.

Por fim, novos caminhos para pedestres e a rede de ônibus foram redesenhados. 18 pontos de ônibus foram instalados na nova estação, dando acesso a 9 linhas.