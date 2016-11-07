Mobipôle, a estação de nova geração em Rueil-Malmaison
Após três anos de trabalho, a Mobipôle foi inaugurada em 5 de novembro de 2016 por Valérie Pécresse, presidente da Região da Île de France e presidente da Île-de-France Mobilités, Patrick Devedjian, membro do Parlamento e presidente do Conselho Departamental dos Hauts de Seine, e Patrick Ollier, presidente da Grande Metrópole de Paris, vice-prefeito de Rueil-Malmaison.
Uma estação remodelada que se adapta aos movimentos dos passageiros
A reurbanização da estação e a instalação de novas placas facilitam a locomoção de todos os passageiros.
Para viajantes que viajam tanto de bicicleta quanto de trem, há uma área de Véligo disponível. O que poderia ser mais conveniente do que usar sua bicicleta e estacioná-la com segurança antes de pegar o trem?
Esse espaço, com 448 assentos, é o maior da Île-de-France. Localizada ao longo da estação, possui um depósito e locais para recarregar as baterias das bicicletas elétricas. Os espaços são organizados em dois níveis, acessíveis usando o cartão Navigo.
Por fim, novos caminhos para pedestres e a rede de ônibus foram redesenhados. 18 pontos de ônibus foram instalados na nova estação, dando acesso a 9 linhas.
Transformação das estações em verdadeiros centros de intercâmbio
A Île-de-France Mobilités apoia a transformação das estações. Contribui para a modernização das estações Île-de-France, tornando-as verdadeiros polos multimodais de intercâmbio, mais próximos das expectativas dos passageiros e melhor integrados às áreas de viagem que atendem.