Metrô: modernização da linha 8

Por que modernizar a linha 8?

Por ser a segunda linha mais longa da rede metropolitana, com 23,4 km e 38 estações atendidas. Esses são números recorde, além do aumento esperado de passageiros até 2035, após o desenvolvimento urbano e demográfico, e o reforço da oferta de transporte público (linha 15 sul e o teleférico Cable C1 , em particular) planejada no leste da Île-de-France. Uma área atendida pela 8.

A modernização envolve muito trabalho de adaptação. Trabalho que também leva muito tempo (até dez anos). Um cronograma estendido que corresponde aos prazos para pedidos de equipamentos ferroviários, mas também a logística complexa, que deve ser realizada sem cortar completamente o tráfego de passageiros.