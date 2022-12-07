Metrô: modernização da linha 8
A modernização da linha 8 foi votada! Um projeto que faz parte de um desejo global de acelerar a modernização da rede de metrô. Contamos tudo.
A Linha 8, muito popular entre os moradores de Île-de-France, é tema de um plano de modernização votado em 7 de dezembro de 2022 pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités. Um projeto ambicioso, que faz parte de uma política geral para acelerar a modernização da rede de metrô, desejado pela Île-de-France Mobilités.
Por que modernizar a linha 8?
Por ser a segunda linha mais longa da rede metropolitana, com 23,4 km e 38 estações atendidas. Esses são números recorde, além do aumento esperado de passageiros até 2035, após o desenvolvimento urbano e demográfico, e o reforço da oferta de transporte público (linha 15 sul e o teleférico Cable C1 , em particular) planejada no leste da Île-de-France. Uma área atendida pela 8.
A modernização envolve muito trabalho de adaptação. Trabalho que também leva muito tempo (até dez anos). Um cronograma estendido que corresponde aos prazos para pedidos de equipamentos ferroviários, mas também a logística complexa, que deve ser realizada sem cortar completamente o tráfego de passageiros.
Passo 1: Renovação de todos os trens da linha 8
Paralelamente à linha 7, começaram trabalhos para melhorar os trens em circulação na linha 8, os MF77. O objetivo? Para melhorar o conforto dos passageiros com mais luz, novas cores e revestimentos mais modernos. Quinze conjuntos de trens já foram reformados, os 44 restantes serão entre 2023 e 2026.
Passo 2: Um novo local de manutenção e a chegada gradual de novas metrôpolias
Em 2025, o projeto dará um segundo passo. Começarão os trabalhos para a instalação de uma nova oficina de manutenção de trens nos municípios de Créteil e Valenton, projetada para acomodar os novos modelos de metrô (o MF19) e aumentar o desempenho de limpeza e manutenção.
Ao mesmo tempo, será realizado trabalho para adaptar e modernizar infraestrutura e sistemas para:
- Preparando-se para a chegada dos novos trens em 2030, o MF19.
- Melhore o desempenho da linha.
MF19, o metrô parisiense do futuro aqui, modelado na linha 10
Passo 3: A chegada do MF19, o metrô de Paris do futuro
Os MF19 são os trens que equiparão as linhas 8, 10, 3bis, 7bis, 13, 3, 7 e 12. Mais espaçosos e eficientes, eles serão gradualmente testados na linha para serem colocados em serviço em 2030.
Entre os pontos fortes dessas novas metrópoles:
- + robustez e desempenho
- + segurança dos passageiros com sistema de proteção por vídeo a bordo
- Melhor regulamentação de tráfego graças a uma estação centralizada
- + conforto
- + capacidade (+5%)
Isso é uma boa notícia para esta linha, que é utilizada por 108 milhões de passageiros, que verão suas condições de viagem mudarem.