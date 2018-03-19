Consulta sobre o projeto de desenvolvimento de ônibus "Entre Seine"
Um projeto essencial para melhorar as conexões de ônibus no Val-d'Oise
O projeto "Entre Seine" prevê a criação de 8,5 km de faixas dedicadas para ônibus nos municípios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville (Les Indes) e Cormeilles-en-Parisis (les Bois Rochefort). Esses desenvolvimentos possibilitarão melhorar as condições do tráfego de ônibus, que atualmente são difíceis, tornando os tempos de viagem mais confiáveis e permitindo uma melhor velocidade operacional. Na pauta: prioridade nos semáforos, reorganização de certos cruzamentos e desenvolvimento de novas estações mais confortáveis e acessíveis. As linhas 272 (Gare d'Argenteuil – Sartrouville RER) e 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) são particularmente afetadas e se beneficiarão dessas melhorias na maior parte de seu trajeto.
Ao longo dessas faixas para ônibus, os espaços públicos serão redesenhados, e rotas seguras para ciclistas e caminhos para pedestres serão estabelecidos. No total, quase 48.000 passageiros diários são afetados pelo projeto.
Figuras-chave do projeto
Como participar e dar feedback?
Para cada novo projeto de desenvolvimento da rede de transporte público na Île-de-France, uma consulta pública é organizada para informar e coletar a opinião de todos. A Île-de-France Mobilités, líder do projeto, quer envolver moradores e usuários da forma mais ampla possível. Para isso, serão organizadas 5 reuniões com o público nas próximas semanas:
Duas reuniões públicas:
• em Argenteuil, na quarta-feira, 28 de março, das 19h às 21h, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,
• em Bezons, na quinta-feira, 5 de abril, das 19h às 21h, no salão de casamentos da Prefeitura, 6 avenida Gabriel Péri.
Três encontros na região:
• Terça-feira, 20 de março, das 16h30 às 19h, na estação Cormeilles-en-Parisis,
• Terça-feira, 3 de abril, das 17h às 19h, no terminal do Bonde 2 em Pont de Bezons,
• Quarta-feira, 11 de abril, das 9h às 12h, no Marché des Indes em Sartrouville.
Outros meios de informação e expressão estão disponíveis para os participantes, em particular um folheto incluindo um cupom de participação e um site que permite emitir uma opinião online e consultar um mapa interativo: www.bus-entre-seine.fr
Quem está financiando o projeto?
O projeto "Entre Seine" representa um investimento de 115 milhões de euros. É apoiado pela Île-de-France Mobilités. Os estudos são financiados pela Região de Île-de-France e pelo departamento de Val-d'Oise.