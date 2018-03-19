Consulta sobre o projeto de desenvolvimento de ônibus "Entre Seine"

Como participar e dar feedback?

Para cada novo projeto de desenvolvimento da rede de transporte público na Île-de-France, uma consulta pública é organizada para informar e coletar a opinião de todos. A Île-de-France Mobilités, líder do projeto, quer envolver moradores e usuários da forma mais ampla possível. Para isso, serão organizadas 5 reuniões com o público nas próximas semanas:

Duas reuniões públicas:

• em Argenteuil, na quarta-feira, 28 de março, das 19h às 21h, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,

• em Bezons, na quinta-feira, 5 de abril, das 19h às 21h, no salão de casamentos da Prefeitura, 6 avenida Gabriel Péri.

Três encontros na região:

• Terça-feira, 20 de março, das 16h30 às 19h, na estação Cormeilles-en-Parisis,

• Terça-feira, 3 de abril, das 17h às 19h, no terminal do Bonde 2 em Pont de Bezons,

• Quarta-feira, 11 de abril, das 9h às 12h, no Marché des Indes em Sartrouville.

Outros meios de informação e expressão estão disponíveis para os participantes, em particular um folheto incluindo um cupom de participação e um site que permite emitir uma opinião online e consultar um mapa interativo: www.bus-entre-seine.fr