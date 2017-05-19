Montparnasse-Bienvenüe é novamente acessível pela linha 4

As 27 estações devem ser modernizadas até 2019, antes que os novos trens automáticos sejam gradualmente colocados em serviço entre 2020 e 2022. A Île-de-France Mobilités (antiga STIF) votou em dezembro de 2016 para adquirir 20 novos trens para equipar a linha 4. A automação da linha principal do metrô no eixo norte-sul de Paris permitirá aumentar em capacidade, regularidade, conforto e segurança graças às portas de tela da plataforma. O custo total, incluindo a extensão para o sul até Bagneux e a adaptação das estações, soma €413 milhões, aos quais se somam €211 milhões para a compra e adaptação dos trens automáticos. Esse trabalho representa um verdadeiro desafio técnico, pois está sendo realizado sem grandes interrupções do tráfego, como foi feito em 2012 pela RATP, pela primeira vez no mundo, na Linha 1.