Montparnasse novamente acessível pela linha 4

Modernização continua na linha 4

O objetivo deste projeto essencial é reforçar e elevar as plataformas em preparação para a instalação de portas de tela de plataforma, essenciais para a futura automação da linha. Após Montparnasse-Bienvenüe, será a vez dos resorts entre Porte de Clignancourt e Réaumur-Sébastopol fecharem suas portas durante o fim de semana da Ascensão, de 24 a 28 de maio. Um ônibus substituto (Ônibus M4) será instalado durante esse período. O trabalho será então realizado na estação Saint-Sulpice de 29 de maio a 7 de setembro, novamente com o objetivo de preparar a automação da linha no início de 2022.



As 27 estações devem ser modernizadas até 2019, antes que os novos trens automáticos sejam gradualmente colocados em serviço entre 2020 e 2022. Em dezembro de 2016, o Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) votou para adquirir 20 novos trens para equipar a linha 4. A automação da linha principal do metrô no eixo norte-sul de Paris permitirá aumentar em capacidade, regularidade, conforto e segurança graças às portas de tela da plataforma. O custo total, incluindo a extensão para o sul até Bagneux e a adaptação das estações, soma €413 milhões, aos quais se somam €211 milhões para a compra e adaptação dos trens automáticos. Esse trabalho representa um verdadeiro desafio técnico, pois está sendo realizado sem grandes interrupções do tráfego, como foi feito em 2012 pela RATP, pela primeira vez no mundo, na Linha 1.