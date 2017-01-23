Ônibus espaciales autônomos: lançamento de um experimento na ponte Charles de Gaulle em Paris

Esses ônibus espaciales são um meio de transporte rápido e inovador. Durante este teste, os usuários poderão viajar com mais facilidade – e gratuitamente – entre a Gare d'Austerlitz e a Gare de Lyon. Esses ônibus oferecem 6 assentos para passageiros e operam 7 dias por semana, das 14h às 20h, com um agente a bordo. Esses shuttles são 100% elétricos e têm carregamento durante a noite.

Este experimento tem como objetivo, antes de tudo, coletar opiniões dos usuários sobre este novo serviço, bem como possíveis sugestões de melhorias. Também serão coletadas informações sobre seu desempenho, confiabilidade, supervisão e segurança operacional. Uma avaliação precisa desse teste em escala real será realizada pelas equipes da RATP nos meses seguintes. Durante 2017, outros experimentos serão lançados.