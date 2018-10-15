Navigo, acesso a todas as formas de mobilidade na Île-de-France
Novos ingressos para se adaptar a todos os estilos de vida
O passe Navigo é para todos os viajantes, estejam viajando regularmente ou mais ocasionalmente. Em 2019, os passes Navigo serão enriquecidos com uma nova oferta, Liberté+, e um novo passe será criado, Navigo Easy.
Essas duas novas características foram projetadas para atender às necessidades específicas dos chamados passageiros "ocasionais" e substituir gradualmente os bilhetes do metrô.
Em 2019, será lançado o Navigo Easy Pass. Este é um passe sem contato (custo de 2 euros) que permite carregar vários bilhetes de transporte simultaneamente (até 3 t+ livrinhos de bilhetes, bilhetes para o aeroporto, etc.).
Navigo Liberté+ é um pacote que permite viajar por Paris com total liberdade, com um único cartão onde as viagens realmente feitas serão contabilizadas. O usuário pagará apenas pelo que consumir e será automaticamente debitado pelo valor das viagens no mês seguinte. Esse serviço é voltado para usuários de bilhetes t+, mas possui vantagens que hoje não existem com os bilhetes atuais: por exemplo, conexões gratuitas entre ônibus e metrô, cobrança baseada no consumo real, etc. Será lançado em 2019 com, inicialmente, um perímetro que é o dos atuais bilhetes t+, ou seja, metrô, ônibus, bonde e RER em Paris. Vai funcionar graças a um passe clássico do Navigo.
Baixe o comunicado dedicado ao Navigo Liberté+ e Navigo Easy.
Serviços disponíveis com a Navigo
O passe Navigo está se tornando o suporte universal à intermodalidade para facilitar o cotidiano dos moradores de Île-de-France e reúne cada vez mais soluções de viagem no mesmo meio.
- Véligo: mais de 100 vagas para estacionar sua bicicleta com segurança perto das estações.
- Park and ride: mais de 9.800 vagas de estacionamento já foram lançadas para garantir a complementaridade entre o transporte público e o carro.
A Île-de-France Mobilités também decidiu criar quase 1200 vagas de estacionamento nos arredores de Paris, disponibilizadas para usuários de transporte público. Assim, poderão continuar facilmente sua viagem de transporte público sem sofrer com as dificuldades de estacionamento e trânsito em Paris, que foram recentemente ampliadas com o fechamento das vielas à margem do rio.
Com seu passe Navigo, você pode viajar em uma das redes mais importantes do mundo. 13 linhas de trem, 14 linhas de metrô, 9 linhas de bonde, 1.500 linhas de ônibus e ônibus em toda a Île-de-France. Uma rede que evolui e se adapta às suas necessidades