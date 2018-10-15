Navigo, acesso a todas as formas de mobilidade na Île-de-France

.

Em 2019, será lançado o Navigo Easy Pass. Este é um passe sem contato (custo de 2 euros) que permite carregar vários bilhetes de transporte simultaneamente (até 3 t+ livrinhos de bilhetes, bilhetes para o aeroporto, etc.).

Navigo Liberté+ é um pacote que permite viajar por Paris com total liberdade, com um único cartão onde as viagens realmente feitas serão contabilizadas. O usuário pagará apenas pelo que consumir e será automaticamente debitado pelo valor das viagens no mês seguinte. Esse serviço é voltado para usuários de bilhetes t+, mas possui vantagens que hoje não existem com os bilhetes atuais: por exemplo, conexões gratuitas entre ônibus e metrô, cobrança baseada no consumo real, etc. Será lançado em 2019 com, inicialmente, um perímetro que é o dos atuais bilhetes t+, ou seja, metrô, ônibus, bonde e RER em Paris. Vai funcionar graças a um passe clássico do Navigo.

Baixe o comunicado dedicado ao Navigo Liberté+ e Navigo Easy.