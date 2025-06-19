Navigo Liberté+ agora disponível em smartphones
Viaje com uma mente (ainda) mais leve
O Navigo Liberté+ – o serviço que permite viajar pela região da Île-de-France com preços vantajosos e pagar apenas pelas viagens feitas – está chegando em smartphones.
Aproveite as vantagens do serviço com o aplicativo Île-de-France Mobilités em smartphones Android e iOS.
As vantagens do Navigo Liberté+: resumida
- Pague apenas pelas viagens feitas : a cada mês, pague apenas pelas viagens feitas no mês anterior
- Tarifas atrativas : €1,60 para viagem de ônibus ou bonde e €1,99 para metrô, RER ou trem (excluindo viagens ao aeroporto)
- Transferências gratuitas : aproveite uma conexão gratuita de 2 horas entre metrô/RER/bonde expresso e 1h30 entre ônibus/bonde
- Limite diário : suas despesas são limitadas ao preço de um passe Navigo Day (€12), exceto para viagens específicas, como aquelas para aeroportos
Como ativar o Navigo Liberté+ no seu celular?
Você quer usar seu smartphone para viajar pela Île-de-France com o Navigo Liberté+? A ativação é simples:
- Instale ou atualize o aplicativo Île-de-France Mobilités a partir da sua loja (iOS ou Android)
- Abra o app e vá até a aba "Comprar", depois clique em Navigo Liberté+
- Preencha suas informações, assine o contrato diretamente pelo aplicativo e comece a viajar
Bom saber : a validação agora é feita aproximando seu celular do validador, exatamente como em um passe físico, mas sem precisar pegar nada além do celular.
Você já é assinante com passe físico e quer mudar para o Navigo Liberté+ no seu celular?
Se você já está registrado no serviço Navigo Liberté+ com um passe físico e deseja aproveitar o serviço em forma desmaterializada: não é possível transferir seu contrato existente diretamente para o seu telefone, será necessário assinar um novo contrato no seu telefone.
O que fazer?
Depois de assinar seu novo contrato Navigo Liberté+ no aplicativo IDF Mobilités, aconselhamos você:
- Deixe seu passe físico Navigo Liberté+ de lado
- Valide apenas com o celular para evitar confusão ao viajar e faturar
Mobilidade ainda mais conectada
O Navigo Liberté+ em smartphones marca um novo passo na simplificação das viagens de transporte público na Île-de-France.
Não precisa procurar desesperadamente seu passe na bolsa ou no fundo dos bolsos: seu celular é a chave para viajar livremente, pela região.