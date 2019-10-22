Novidade para viajantes de 62+ anos: o Preço Anual para Idosos da Navigo

Como se beneficiar do Navigo Senior

Para poder se beneficiar do Navigo Anual à Tarifa Idosa, duas condições devem ser atendidas:

Tenha 62 anos ou mais

Não realizar uma atividade profissional, nem realizar uma atividade profissional estritamente com menos de meio período.

Para dirigir na tarifa Senior, é muito simples:

Você já está assinado no passe anual Navigo? Você pode se candidatar diretamente online, no seu espaço pessoal. Por favor, observe: para aproveitar o Preço Idoso do mês seguinte, você deve assinar online antes do dia 10 do mês atual.

Você não está assinado no passe anual Navigo? Vá a uma agência de vendas Navigo (SNCF, RATP ou Optile) ou aos balcões do RATP Club com número de conta bancária e comprovante de identidade.

Outras informações sobre o Navigo Senior

O Navigo Annual na Tarifa Idosa está disponível apenas para o passe All Zones (zonas 1 a 5). Agora você se beneficia de todas as zonas por um preço mais baixo!

O pagamento da Taxa Idosa é feito apenas por débito direto mensal (12 débitos diretos por ano).

Você já tem um Navigo Annual com pagamento em dinheiro? Procure uma agência de vendas Navigo (SNCF, RATP ou Optile) ou os Contadores de Clubes da RATP para mudar seu método de pagamento.

Você já possui um Navigo Annual de 2 zonas? Vá a uma agência de vendas Navigo (SNCF, RATP ou Optile), a certos balcões da RATP ou ao Escritório de Bilhetes de Serviços Navigo SNCF para alterar as áreas de validade do seu passe.

Para mais detalhes, acesse a página do Navigo Annual Pass.