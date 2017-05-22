Noctilien melhora seu serviço de ônibus noturno
Novas linhas também serão criadas até 2020. Nos subúrbios externos, eles possibilitarão a substituição de trens e trens RER com paradas correspondentes às estações e estações. As linhas identificadas como prioridades são as seguintes:
- No ramal RER D Nord: N146, da Gare de l'Est até Survilliers-Fosses, via Garges-Sarcelles;
- No ramal norte da linha H: N147, da Gare de l'Est até Persan-Beaumont, via Deuil e Écouen;
- No ramal oeste da linha H: N148, da Gare de l'Est até Taverny, via Ermont-Eaubonne.
Quatro linhas ao redor de Paris, substituindo ônibus e bondes que circulam durante o dia, também serão criadas:
- Duas linhas entre Montparnasse e Val-de-Fontenay;
- Uma linha entre Val-de-Fontenay e Saint-Denis via Romainville-Carnot e Bobigny;
- Uma linha entre Saint-Denis e La Défense-Pont-de-Neuilly via Les Courtilles e Colombes.
Por fim, oito linhas existentes serão estendidas :
- N11, estendia-se de Château-de-Vincennes até Val-de-Fontenay;
- N14, estendida de Bourg-la-Reine até Croix-de-Berny;
- N15, estendida de Asnières-Gabriel Péri até Courtilles;
- N24, estendendo-se de Bezons-Grand-Cerf até Sartrouville;
- N52, estendida de Argenteuil-Monnet até Cormeilles-en-Parisis;
- N62, estendida de Clamart até Croix-de-Berny (ou Rungis);
- N66, estendendo-se de Vélizy até Viroflay-Rive-Gauche;
- N71, estendia-se de Saint-Maur-Créteil até Val-de-Fontenay.
A rede de ônibus de Noctilien atualmente conta com 48 linhas e oferece um serviço contínuo todas as noites da semana, das 0h30 às 17h30, ao longo dos principais eixos ferroviários da Île-de-France. Essa oferta é reforçada nos fins de semana na maioria das linhas. O volume de viagens a Noctilien representa 4,7% das viagens durante a semana e 8,9% aos sábados.