Cabo C1: descubra os nomes das cinco estações futuras
Após consulta com os prefeitos dos municípios atravessados pelas novas estações criadas por ocasião da inauguração do Cabo C1, é hora das cinco paradas do primeiro teleférico da rede de transporte público da Île-de-France deixarem seus nomes provisórios para seus nomes oficiais!
Descubra os nomes selecionados para as estações da C1 Cable
Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin e Villa Nova são os nomes finais das cinco estações do C1 Cable que ligarão Créteil a Villeneuve-Saint-Georges.
Pointe du Lac
Pointe du Lac é a primeira estação da linha C1 em conexão com o terminal da linha 8 do metrô (Créteil – Pointe du Lac). Como todas as conexões, mantém seu nome original para facilitar o entendimento e o movimento dos viajantes.
Limeil-Brévannes - Blue Beach
Provisoriamente chamada Temps Durables, a segunda parada do C1 Cable é renomeada para Limeil-Brévannes-Plage Bleue. Pra quê? Localizada na comuna de Limeil-Brévannes, atende ao Parc Départemental de la Plage Bleue, um magnífico espaço verde que possui seu próprio lago.
Valenton - O Castelo
A terceira parada da linha C1 é chamada Valenton - Le Château. Anteriormente chamado Émile Zola, ele formará uma conexão com as linhas de ônibus do município de Valenton e atenderá o Château de Valenton, que reabrirá suas portas ao público até a entrada em operação da C1 em 2025.
La Végétal - La Fontaine Saint-Martin
Localizada no coração do projeto de corredor verde urbano desenvolvido no município de Limeil-Brévannes, a estação La Végétale-La Fontaine Saint-Martin tambémservirá à nova instalação esportiva intercomunitária Fontaine Saint-Martin.
Villa Nova
Anteriormente chamada de Bois Matar, Villa Nova é o terminal do anel viário C1 Cable localizado no distrito leste de Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova refere-se ao nome galo-romano da comuna na época em que era famosa por seus muitos vinhedos.
Como escolher um nome de resort que seja fácil de lembrar e localizar?
Misturando um marcador geográfico simples (como o nome da cidade ou de um marco próximo) com uma indicação mais local (nome do distrito atendido, um parque ou um local esportivo, turístico ou cultural conhecido pelos habitantes)!
Île-de-France Mobilités está preparando seu primeiro transporte por cabo. O Cabo C1 é o primeiro teleférico da Île-de-France, será: totalmente acessível, terá 5 estações, conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges em 17 minutos ao longo de 4,5 km, atende uma área de +20.000 habitantes e 6.000 empregos. Seu bilhete de transporte está integrado às tarifas de Île-de-France e custará o mesmo preço para uma viagem de ônibus, bonde ou metrô.
O Cabo C1: uma linha aérea rápida entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges
Financiado pela Île-de-France Mobilités (49%), pelo Estado (21%) e pelo Conselho Departamental de Val-de-Marne (30%), o Cabo C1 é uma linha de 4,5 km, 100% acessível, projetada para facilitar as viagens intermunicipais e incentivar o uso do transporte público em vez do carro particular!
Sua linha e suas cinco estações, que poderão ser usadas na mesma taxa que uma linha de ônibus, metrô ou bonde, estarão abertas aos passageiros até 2025.