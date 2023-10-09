Cabo C1: descubra os nomes das cinco estações futuras

Uma cabine de teleférico que funcionará na linha C1 Cable.
Uma cabine de teleférico que funcionará na linha C1 Cable.

Após consulta com os prefeitos dos municípios atravessados pelas novas estações criadas por ocasião da inauguração do Cabo C1, é hora das cinco paradas do primeiro teleférico da rede de transporte público da Île-de-France deixarem seus nomes provisórios para seus nomes oficiais!

Descubra os nomes selecionados para as estações da C1 Cable

Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin e Villa Nova são os nomes finais das cinco estações do C1 Cable que ligarão Créteil a Villeneuve-Saint-Georges.

Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin e Villa Nova são os nomes finais das cinco estações do C1 Cable que ligarão Créteil a Villeneuve-Saint-Georges.

Para poder ver este vídeo, deve

Pointe du Lac

Pointe du Lac é a primeira estação da linha C1 em conexão com o terminal da linha 8 do metrô (Créteil – Pointe du Lac). Como todas as conexões, mantém seu nome original para facilitar o entendimento e o movimento dos viajantes.

Limeil-Brévannes - Blue Beach

Provisoriamente chamada Temps Durables, a segunda parada do C1 Cable é renomeada para Limeil-Brévannes-Plage Bleue. Pra quê? Localizada na comuna de Limeil-Brévannes, atende ao Parc Départemental de la Plage Bleue, um magnífico espaço verde que possui seu próprio lago.

Valenton - O Castelo

A terceira parada da linha C1 é chamada Valenton - Le Château. Anteriormente chamado Émile Zola, ele formará uma conexão com as linhas de ônibus do município de Valenton e atenderá o Château de Valenton, que reabrirá suas portas ao público até a entrada em operação da C1 em 2025.

La Végétal - La Fontaine Saint-Martin

Localizada no coração do projeto de corredor verde urbano desenvolvido no município de Limeil-Brévannes, a estação La Végétale-La Fontaine Saint-Martin tambémservirá à nova instalação esportiva intercomunitária Fontaine Saint-Martin.

Villa Nova

Anteriormente chamada de Bois Matar, Villa Nova é o terminal do anel viário C1 Cable localizado no distrito leste de Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova refere-se ao nome galo-romano da comuna na época em que era famosa por seus muitos vinhedos.

Como escolher um nome de resort que seja fácil de lembrar e localizar?

Misturando um marcador geográfico simples (como o nome da cidade ou de um marco próximo) com uma indicação mais local (nome do distrito atendido, um parque ou um local esportivo, turístico ou cultural conhecido pelos habitantes)!

Île-de-France Mobilités está preparando seu primeiro transporte por cabo. O Cabo C1 é o primeiro teleférico da Île-de-France, será: totalmente acessível, terá 5 estações, conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges em 17 minutos ao longo de 4,5 km, atende uma área de +20.000 habitantes e 6.000 empregos. Seu bilhete de transporte está integrado às tarifas de Île-de-France e custará o mesmo preço para uma viagem de ônibus, bonde ou metrô.

Île-de-France Mobilités está preparando seu primeiro transporte por cabo. O Cabo C1 é o primeiro teleférico da Île-de-France, será: totalmente acessível, terá 5 estações, conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges em 17 minutos ao longo de 4,5 km, atende uma área de +20.000 habitantes e 6.000 empregos. Seu bilhete de transporte está integrado às tarifas de Île-de-France e custará o mesmo preço para uma viagem de ônibus, bonde ou metrô.

O Cabo C1: uma linha aérea rápida entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

Financiado pela Île-de-France Mobilités (49%), pelo Estado (21%) e pelo Conselho Departamental de Val-de-Marne (30%), o Cabo C1 é uma linha de 4,5 km, 100% acessível, projetada para facilitar as viagens intermunicipais e incentivar o uso do transporte público em vez do carro particular!

Sua linha e suas cinco estações, que poderão ser usadas na mesma taxa que uma linha de ônibus, metrô ou bonde, estarão abertas aos passageiros até 2025.

Para poder ver este vídeo, deve