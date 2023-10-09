Cabo C1: descubra os nomes das cinco estações futuras

Pointe du Lac

Pointe du Lac é a primeira estação da linha C1 em conexão com o terminal da linha 8 do metrô (Créteil – Pointe du Lac). Como todas as conexões, mantém seu nome original para facilitar o entendimento e o movimento dos viajantes.

Limeil-Brévannes - Blue Beach

Provisoriamente chamada Temps Durables, a segunda parada do C1 Cable é renomeada para Limeil-Brévannes-Plage Bleue. Pra quê? Localizada na comuna de Limeil-Brévannes, atende ao Parc Départemental de la Plage Bleue, um magnífico espaço verde que possui seu próprio lago.

Valenton - O Castelo

A terceira parada da linha C1 é chamada Valenton - Le Château. Anteriormente chamado Émile Zola, ele formará uma conexão com as linhas de ônibus do município de Valenton e atenderá o Château de Valenton, que reabrirá suas portas ao público até a entrada em operação da C1 em 2025.

La Végétal - La Fontaine Saint-Martin

Localizada no coração do projeto de corredor verde urbano desenvolvido no município de Limeil-Brévannes, a estação La Végétale-La Fontaine Saint-Martin tambémservirá à nova instalação esportiva intercomunitária Fontaine Saint-Martin.

Villa Nova

Anteriormente chamada de Bois Matar, Villa Nova é o terminal do anel viário C1 Cable localizado no distrito leste de Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova refere-se ao nome galo-romano da comuna na época em que era famosa por seus muitos vinhedos.

Como escolher um nome de resort que seja fácil de lembrar e localizar?

Misturando um marcador geográfico simples (como o nome da cidade ou de um marco próximo) com uma indicação mais local (nome do distrito atendido, um parque ou um local esportivo, turístico ou cultural conhecido pelos habitantes)!