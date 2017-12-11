O novo nativo de Ile-de-France chega ao ramo sul da linha L
Presença da equipe da France Mobilité para inaugurar a linha L.
A partir de segunda-feira, 11 de dezembro, os passageiros da linha L, e mais especificamente do eixo Versalhes Rive Droite – Saint-Lazare, poderão desfrutar dos novos trens da Île-de-France nas cores da Île-de-France Mobilités. Esse equipamento de nova geração, 100% financiado pela Île-de-France Mobilités, substitui os antigos trens Z6400, que estão nos trilhos da região de Île-de-France há mais de 40 anos.
Esses trens proporcionarão um nível de conforto superior aos anteriores graças ao ar-condicionado, aquecimento por piso, assentos mais largos e o ambiente mais luminoso e relaxante com que são equipados. Seu chamado design "boa" permite que o passageiro atravesse rapidamente e facilmente todo o trem.
Cadeiras, telas e também espaço no interior dos novos bondes da linha L.
No lado da segurança, câmeras de videoproteção são instaladas no trem para a segurança dos usuários. Grandes telas dinâmicas exibindo muitas informações sobre a jornada em tempo real também foram instaladas.
O Francilien também será utilizado no ramal da linha L em Saint-Nom-la-Bretèche a partir de setembro de 2018.