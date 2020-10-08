Navigo Liberté +: aproveite muitas vantagens com o novo programa de fidelidade

1: Primeiramente, você deve primeiro ter assinado o serviço Navigo Liberté +.

Você quer se inscrever no programa de fidelidade, mas não tem um contrato com Navigo Liberté +? Descubra aqui este contrato não vinculativo, que permite que você viaje livremente, pagando apenas pelas suas viagens reais, no mês seguinte às suas viagens: