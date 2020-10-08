Navigo Liberté +: aproveite muitas vantagens com o novo programa de fidelidade
Como se beneficiar do programa de fidelidade?
1: Primeiramente, você deve primeiro ter assinado o serviço Navigo Liberté +.
Você quer se inscrever no programa de fidelidade, mas não tem um contrato com Navigo Liberté +? Descubra aqui este contrato não vinculativo, que permite que você viaje livremente, pagando apenas pelas suas viagens reais, no mês seguinte às suas viagens:
2: Inscreva-se diretamente no site dedicado ao programa.
Depois de se cadastrar, você começará a ganhar pontos automaticamente a cada viagem que fizer. Você terá então a oportunidade de converter esses pontos em benefícios e recompensas na loja do programa de fidelidade, graças às ofertas exclusivas oferecidas pelos comerciantes afiliados.
Como faço para me inscrever no programa de fidelidade?
Para se registrar no programa de fidelidade e começar a acumular pontos, tenha seu número de cliente e acesse o site dedicado ao programa.
Como uso meus pontos?
Tudo acontece no site do programa de fidelidade! Você encontrará o registro dos pontos conquistados, a loja para gastá-los e o histórico dos seus pedidos.