O novo bonde da linha T1 chega
Você pode ser uma das 12.500 pessoas que votaram em janeiro de 2022 para escolher seu design? Hoje, o bonde de nova geração, o TW20, finalmente chegou à linha T1, a linha de bonde mais antiga da rede Île-de-France Mobilités, inaugurada em 1992.
T1: um novo bonde confortável e moderno para os habitantes de Seine-Saint-Denis
O novo TW20 é um bonde moderno, confortável e 100% acessível que irá substituindo, e a partir de 10 de dezembro de 2024, os antigos bondes da linha T1.
O novo bonde T1 em poucas figuras
- + 15% da capacidade em comparação com os trens atuais
- 100% acessível : o novo TW20 possui 6 portas duplas e largas por trem que facilitam a entrada e saída, além de um sistema de pivô para reduzir ainda mais o espaço entre as portas e a plataforma
- 100% com ar-condicionado : o bonde TW20 é equipado com ar-condicionado em todo o trem para o conforto dos passageiros
- 20 telas de informações para passageiros por trem
- 32 tomadas USB para carregar seus dispositivos em movimento
- Um bonde que é 95% reciclável e 99% recuperável