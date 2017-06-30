Novas tarifas, novo pacote para 2017
Criação de um novo bilhete de trânsito adaptado para viagens de subúrbio a subúrbio
A partir de 1º de janeiro de 2018, um novo passe chamado "Navigo Day" permitirá que os passageiros circulem livremente pela rede de transporte dentro das zonas que realmente correspondem às suas necessidades, incluindo de subúrbio para subúrbio.
O preço do passe Navigo Day será de €7,50 para 2 zonas e €10,00 para 3 zonas.
Esse passe também pode ser carregado em um cartão Navigo além de outro passe válido pelo mesmo período, substituindo assim o "suplemento viagem", que era complicado de usar. Esse novo pacote oferecerá os mesmos direitos de transporte dos outros pacotes Navigo (anual, mensal, semanal), incluindo acesso a aeroportos (exceto Orlyval), para facilitar a leitura e compreensão da oferta tarifária pelos usuários.
Evolução dos preços em 1º de agosto de 2017
Os debates orçamentários mostraram a necessidade de um aumento recorrente nas necessidades de financiamento de cerca de 3% ao ano (investimentos, novas ofertas, etc.). O aumento de 2017 é mais moderado do que a previsão de 3% porque inclui o congelamento de várias tarifas:
- O congelamento do preço do bilhete simples t+ (€1,90), que é para viajantes ocasionais, mas também é amplamente usado pelos que recebem menor renda, e apenas +40 centavos no livro de bilhetes, que varia de €14,50 a €14,90.
- O congelamento do preço das passagens de longa distância Origem-Destino acima de €7 (em uma rota Paris-Subúrbios, €6,5 em uma rota subúrbio-subúrbio)
O passe mensal Navigo para todas as zonas terá um aumento moderado de €2,2 (de €73 para €75,2). Essa taxa é sempre o melhor preço para a melhor oferta do mundo. Em comparação de bilhetes, um passe mensal all-zone custa €379 em Londres (€94 para uso apenas de ônibus e bondes), €100,50 em Berlim e €89,50 em Madri.