Novas tarifas, novo pacote para 2017

A partir de 1º de janeiro de 2018, um novo passe chamado "Navigo Day" permitirá que os passageiros circulem livremente pela rede de transporte dentro das zonas que realmente correspondem às suas necessidades, incluindo de subúrbio para subúrbio.

O preço do passe Navigo Day será de €7,50 para 2 zonas e €10,00 para 3 zonas.

Esse passe também pode ser carregado em um cartão Navigo além de outro passe válido pelo mesmo período, substituindo assim o "suplemento viagem", que era complicado de usar. Esse novo pacote oferecerá os mesmos direitos de transporte dos outros pacotes Navigo (anual, mensal, semanal), incluindo acesso a aeroportos (exceto Orlyval), para facilitar a leitura e compreensão da oferta tarifária pelos usuários.