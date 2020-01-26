Nova campanha: Incentivando passeios culturais para residentes de Île-de-France

Essa campanha de comunicação será lançada a partir de 24 de fevereiro nas redes sociais, em cartazes e nas telas da FNAC nos guichês de bilheteria. Os banners terão link para a página inicial do site do Vianavigo (para o cálculo do itinerário até a sala de apresentações). Os principais sites de venda de ingressos também apoiarão a iniciativa oferecendo visibilidade em seus sites, como parte de uma parceria: TickeTac, Ticketnet e BilletReduc (FnacSpectacles).

O objetivo dessa primeira campanha é conscientizar os moradores de Île-de-France assim que reservarem seus passeios, planejar a visita e incentivá-los a viajar de transporte público.

Além disso, diversas medidas foram implementadas pela Île-de-France Mobilités para incentivar os residentes da Île-de-France a sair e, assim, também fornecer apoio permanente à cultura na Île-de-France: