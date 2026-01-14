Seu jingle de transporte vai mudar em 2026
No transporte, o som é um parâmetro essencial. Ele informa, tranquiliza e ajuda a se localizar, às vezes mais rápido que um sinal.
E o papel de uma identidade sonora é exatamente isso: um sinal familiar que é imediatamente reconhecível. Algumas observações que são suficientes para entender que estamos na mesma rede e que informações importantes estão chegando.
Île-de-France A nova identidade sonora de Mobilités: um jingle simples e adaptável, projetado para durar
Após uma convocatória e uma votação às cegas (ou melhor, de ouvido), a Île-de-France Mobilités, junto com a RATP e SNCF Voyageurs Transilien, confiou a criação da nova identidade sonora à produtora de som Chez Jean, fundada em 1996 por Jean Dindinaud.
A missão? Crie um som:
- Quente e gentil para os ouvidos dos viajantes
- Facilmente memorável e construído para durar
- Adequado para diferentes locais (desde estações de trem barulhentas até ônibus)
- Que chama o suficiente para dar informações, mas sem agressividade
Seis notas para acompanhar milhões de viagens diárias
Para responder à missão confiada pela Île-de-France Mobilités, Arnaud Biscay, o compositor, e Jean Dindinaud, diretor do estúdio de produção, imaginaram um jingle em seis notas e em três tempos.
1. Uma primeira nota: um crescendo com percussão semelhante a passos para abrir suavemente o jingle com uma sensação de movimento
2. Uma melodia central de seis notas : calorosa, alegre e memorável, tocada no piano, marimba e vibrafone
3. Um acordo final: aberto e suspenso voluntariamente, que simboliza deslocamento e progresso contínuos.
Mas por que mudar o som do transporte público?
Até agora, cada operador, ou seja, cada empresa que gerencia a operação das várias linhas de transporte (como RATP ou SNCF Voyageurs Transilien), transmitia sua própria identidade sonora. Resultado? Sons diferentes dependendo das linhas, estações ou meios de transporte.
Linha 14: um exemplo para entender melhor
Dois passageiros aguardam o metrô 14 em direção ao aeroporto de Orly
Como ocorre na linha 14 do metrô, acontece que vários operadores operam a mesma linha em nome da Île-de-France Mobilités.
Na linha 14, há nada menos que quatro. Quatro jingles na mesma linha teriam causado confusão para o viajante, que não viaja com um operador ou outro, mas viaja na mesma rede: a da rede de transporte da Île-de-France.
Ao escolher um único som para toda a rede, a experiência de viagem é simplificada
O ano de 2026 foi o momento certo para criar essa nova identidade com a inauguração da nova linha 18 do metrô e a continuação da abertura para a concorrência.
Com essa nova identidade sonora única, que será transmitida em todos os transportes da Île-de-France – metrô, trem, ônibus, bonde, RER e até mesmo no novíssimo cabo C1 - Île-de-France, a Mobilités persegue seu objetivo principal: oferecer uma experiência de viagem simples, legível e consistente aos passageiros, em toda a rede.
E em uma rede tão vasta, composta por oito departamentos, milhares de linhas, diferentes operadores e milhões de passageiros com necessidades e hábitos muito distintos, criar unidade é um grande desafio.
Uma harmonização que atravessa o som, mas não só
O som faz parte de uma identidade comum que facilita o reconhecimento e a movimentação da rede, com:
- A mesma cor para todos os meios de transporte
- O mesmo layout e design interno (cor dos tecidos dos assentos, brilho)
- As mesmas informações de passageiros em toda a região e em todos os modos de transporte
- E o lançamento este ano de um único número de chamada para todos os transportes na Île-de-France (0 800 10 10 20) simplifica ainda mais a administração e os pedidos.
Uma assinatura sonora que cresce até um crescendo
Nos próximos meses, esse novo jingle irá gradualmente chegar ao mercado.
Você a ouvirá primeiro aqui, depois ali, ao longo das linhas e estações, até acompanhar toda a rede Île-de-France Mobilités.
Algumas notas para sinalizar informações, criar um marco familiar e lembrar que, onde quer que esteja, você viaja na mesma rede: a da Île-de-France Mobilités.