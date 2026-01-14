Seu jingle de transporte vai mudar em 2026

Como ocorre na linha 14 do metrô, acontece que vários operadores operam a mesma linha em nome da Île-de-France Mobilités.

Na linha 14, há nada menos que quatro. Quatro jingles na mesma linha teriam causado confusão para o viajante, que não viaja com um operador ou outro, mas viaja na mesma rede: a da rede de transporte da Île-de-France.

Ao escolher um único som para toda a rede, a experiência de viagem é simplificada

O ano de 2026 foi o momento certo para criar essa nova identidade com a inauguração da nova linha 18 do metrô e a continuação da abertura para a concorrência.

Com essa nova identidade sonora única, que será transmitida em todos os transportes da Île-de-France – metrô, trem, ônibus, bonde, RER e até mesmo no novíssimo cabo C1 - Île-de-France, a Mobilités persegue seu objetivo principal: oferecer uma experiência de viagem simples, legível e consistente aos passageiros, em toda a rede.

E em uma rede tão vasta, composta por oito departamentos, milhares de linhas, diferentes operadores e milhões de passageiros com necessidades e hábitos muito distintos, criar unidade é um grande desafio.