Nova linha de ônibus para Villages Nature (77)
Vilarejos naturais atendidos pela linha de ônibus 47
A nova linha 47, operada pela rede de ônibus Seine-et-Marne "PEP'S", reforça o serviço de transporte público deste novo destino turístico (aberto desde 1º de setembro de 2017), localizado nos municípios de Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers e Serris.
A Villages Nature espera que 30% de seus clientes (300.000 visitantes por ano) utilizem transporte público. Espera-se que entre 900 e 1.500 turistas utilizem essa linha todos os dias.
Uma rede de ônibus reforçada em Seine-et-Marne
A nova linha 47 faz parte da série de linhas de ônibus que a Île-de-France Mobilités está criando ou fortalecendo na rede da PEP, para responder ao forte crescimento demográfico no setor leste de Marne-la-Vallée. Além da criação da linha 47, a Île-de-France Mobilités também está fortalecendo a linha 32 (Gare de Val d'Europe – Gare de Tournan) e a linha 34 (Gare de Val-d'Europe – Gare de Marne-la-Vallée Chessy). A Linha 35, entre a estação Marne-la-Vallée Chessy e Bailly-Romainvilliers, também foi criada recentemente para atender a 5 municípios da região. O custo total desse investimento no reforço da oferta da rede PEP'S ultrapassa €11 milhões ao longo de 4 anos, incluindo quase €9,8 milhões financiados pela Île-de-France Mobilités.