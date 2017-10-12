Nova linha de ônibus para Villages Nature (77)

Vilarejos naturais atendidos pela linha de ônibus 47

A nova linha 47, operada pela rede de ônibus Seine-et-Marne "PEP'S", reforça o serviço de transporte público deste novo destino turístico (aberto desde 1º de setembro de 2017), localizado nos municípios de Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers e Serris.

A Villages Nature espera que 30% de seus clientes (300.000 visitantes por ano) utilizem transporte público. Espera-se que entre 900 e 1.500 turistas utilizem essa linha todos os dias.