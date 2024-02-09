Uma nova numeração regional para a rede de ônibus da Île-de-France

A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas. Linhas cujos sistemas de numeração coexistem, mas não se assemelham, com nomes muito diferentes (1, TEx, 340, 95-02, 11L) e duplicados nos números de linha (há 19 linhas 2 na rede atual de barramento) que complicam a compreensão da rede.

Para facilitar o tráfego na rede, o entendimento dos passageiros, a operação de aplicações de cálculo de rotas e, em particular, para consolidar o projeto de construir uma rede única e global de transporte público em escala regional, a principal ambição da Île-de-France Mobilités, um novo sistema de numeração única, será implementado em Île-de-France.