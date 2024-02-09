Uma nova numeração regional para a rede de ônibus da Île-de-France
A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas. Linhas cujos sistemas de numeração coexistem, mas não se assemelham, com nomes muito diferentes (1, TEx, 340, 95-02, 11L) e duplicados nos números de linha (há 19 linhas 2 na rede atual de barramento) que complicam a compreensão da rede.
Para facilitar o tráfego na rede, o entendimento dos passageiros, a operação de aplicações de cálculo de rotas e, em particular, para consolidar o projeto de construir uma rede única e global de transporte público em escala regional, a principal ambição da Île-de-France Mobilités, um novo sistema de numeração única, será implementado em Île-de-France.
Novo sistema regional de numeração para linhas de ônibus na região de Paris: como ele funciona?
Números das linhas em Île-de-France
Escopo: Paris (menos de 100 linhas) / Número de dígitos: 2 dígitos / Exemplos: 26, 91
Escopo: Subúrbios do interior (cerca de 250 linhas) / Número de dígitos: 3 dígitos / Exemplos: 101, 323, 426
Perímetro: Grande couronne (aproximadamente 1550 linhas) / Número de dígitos: 4 dígitos / Exemplos: (novo!) 4328, 6122
O novo índice regional de numeração é composto por um número diferente de dígitos dependendo de onde a linha está passando :
- 2 dígitos para Paris - exemplo: 26 ou 91
- 3 dígitos para os subúrbios internos - exemplo: 101, 323 ou 426
- 4 dígitos para os subúrbios externos - exemplo: 4328 ou 6122
A numeração das linhas locais em Paris e nos subúrbios internos está, em sua maioria, de acordo com essa regra. A maior mudança, portanto, será feita nos nomes das linhas de ônibus locais na Grande Couronne, cujos nomes eram muito diferentes.
Numeração regional das linhas de ônibus: uma divisão em 6 setores e subsetores
Para facilitar a compreensão, os subúrbios externos, que possuem mais de 1.550 linhas, foram divididos em 6 setores principais, que por sua vez são divididos em vários subsetores (veja infográfico abaixo):
- Setor numerado 1 : Val-d'Oise (95)
- Setor numerado 2 : ao norte de Seine-et-Marne (77)
- Setor numerado 3 : ao sul de Seine-et-Marne (77)
- Setor numerado 4 : Essonne (91)
- Setor numerado 5 : a oeste de Yvelines (78)
- Setor numerado 6 : a leste de Yvelines (78)
Como são construídos os números das linhas nos subúrbios externos?
1 setor (exemplo "1") associado a sub-setores (exemplos: 1, 2, 3, 4, 5, 6...)
1514: um número de linha detalhado:
1 = setor ao qual a linha pertence
5 = subsetor
14 = número único da linha
Leitura do número de uma rota de ônibus com o novo sistema de numeração de área
Vamos pegar o exemplo da linha 1514 :
- 1.514: o primeiro valor é determinado pela área dos subúrbios externos atendidos. Aqui está Val-d'Oise (95).
- 1514: o segundo dígito é determinado pelo subsetor. Cada setor possui vários subsetores (no máximo 7). Aqui, a linha atende o sub-setor 5 (Vallée de Montmorency) do setor 1 (Val-d'Oise).
- 1514 : Os dois últimos dígitos representam o número único da linha, que permanecerá, na medida do possível, o número da linha antiga.
A implantação do novo sistema de numeração de áreas já começou
O novo sistema de numeração foi implementado desde o verão de 2023 nos primeiros territórios.
Hoje, 7 subsetores já estão equipados: Vale de Montmorency, Provinois Brie et Seine, Essonne Sud-Ouest, Grand Melun, Vales de Velizy, Grand Versalhes e Bièvre. A expansão se estenderá a todos os subúrbios externos até o final de 2025.
Para permitir que os passageiros se adaptem à nova numeração, os números das linhas antigos e novos serão exibidos simultaneamente na aplicação da Île-de-France Mobilités e nos horários.
Um artigo detalhado sobre cada subsetor estará disponível nas páginas de notícias do site da Île-de-France Mobilités.