Extensão da T3b até Porte Dauphine: descubra os nomes das futuras estações

Três estações mantêm o nome do Portão que servem

Três das novas estações T3b atenderão as Portes Parisiennes e suas conexões com os metrôs 1, 2 e 3 e RER C e E.

Para o bom entendimento dos passageiros e facilitar a orientação na rede, eles manterão seus nomes: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) e Porte Dauphine (Avenue Foch).

Personalidades femininas em destaque

Em consonância com o compromisso de Valérie Pécresse, presidente da região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, de promover cada vez mais figuras femininas na rede de transporte da Île-de-France, quatro novas estações T3b receberam o nome de mulheres ilustres.

Na extensão, você encontrará as paradas Anna de Noailles (poetisa e romancista), Thérèse Pierre (combatente da resistência durante a Segunda Guerra Mundial) e Anny Flore (cantora e atriz). A atual estação Porte d'Asnières foi renomeada em homenagem à pianista Marguerite Long.

Square Sainte-Odile, uma nova estação a poucos passos da Porte de Courcelles

Esta estação, localizada a poucos minutos da Porte de Courcelles, destaca um local chave do distrito que atende : a igreja Sainte-Odile e sua arquitetura única, assim como a agradável praça homônima que a adjacente.