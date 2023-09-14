Extensão da T3b até Porte Dauphine: descubra os nomes das futuras estações
Na linha de bonde T3b em Paris, o início dos testes programados para outubro de 2023 anuncia o fim das obras e o momento para o anúncio oficial dos nomes das 7 novas estações criadas entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine.
Testes (primeiro estáticos, depois dinâmicos e finalmente ensaios técnicos) que durarão seis meses, antes da comissionamento marcada para a primavera de 2024.
O nome futuro das 7 novas estações T3b revelado
A oeste de Porte d'Asnières, a linha de bonde T3b se estende até a Place Dauphine (16º arrondissement de Paris), atendendo os municípios de Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine graças a 7 novas estações:
- Praça Sainte-Odile
- Porte de Champerret
- Thérèse Pierre
- Anny Flore
- Porte Maillot (Palais des Congrès)
- Anna de Noailles
- Porte Dauphine (Avenida Foch)
Três estações mantêm o nome do Portão que servem
Três das novas estações T3b atenderão as Portes Parisiennes e suas conexões com os metrôs 1, 2 e 3 e RER C e E.
Para o bom entendimento dos passageiros e facilitar a orientação na rede, eles manterão seus nomes: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) e Porte Dauphine (Avenue Foch).
Personalidades femininas em destaque
Em consonância com o compromisso de Valérie Pécresse, presidente da região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, de promover cada vez mais figuras femininas na rede de transporte da Île-de-France, quatro novas estações T3b receberam o nome de mulheres ilustres.
Na extensão, você encontrará as paradas Anna de Noailles (poetisa e romancista), Thérèse Pierre (combatente da resistência durante a Segunda Guerra Mundial) e Anny Flore (cantora e atriz). A atual estação Porte d'Asnières foi renomeada em homenagem à pianista Marguerite Long.
Square Sainte-Odile, uma nova estação a poucos passos da Porte de Courcelles
Esta estação, localizada a poucos minutos da Porte de Courcelles, destaca um local chave do distrito que atende : a igreja Sainte-Odile e sua arquitetura única, assim como a agradável praça homônima que a adjacente.
Escolhendo o nome da estação: como funciona?
O nome de uma estação de bonde, ônibus ou metrô é sempre uma consulta. Consulta entre a Île-de-France Mobilités, partes interessadas locais, a empresa de transporte e o proprietário do projeto (a empresa responsável pelo trabalho).
A escolha do nome de uma estação nascida ao mesmo tempo:
- O desejo de refletir a sociedade contemporânea e sua história, homenageando mulheres e homens famosos,
- Uma busca pelo aprimoramento do território com nomes que ecoam a história do local e a vida dos habitantes,
- E de uma missão, a de ajudar os moradores de Île-de-France a se orientarem facilmente na rede com nomes estratégicos que fazem a ligação com uma rua, um monumento, um bairro ou um município próximo (no caso dos terminais de linha).
Exemplo: a parada Saint-Paul (Le Marais) na linha 1 refere-se tanto ao 3º distrito de Paris (Le Marais) quanto à bela paróquia de porta vermelha localizada a poucos metros da estação (a paróquia Saint-Paul Saint-Louis).
A extensão do bonde T3b em números
- 7 novas estações
- Mais 3,2 km
- 12 minutos entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine
- 1 bonde a cada 4 minutos durante o horário de pico e 8 minutos fora do horário de pico
- Um serviço 7 dias por semana, das 5h às 0h30 (e 1h30 às sextas e sábados)