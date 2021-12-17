Na noite do dia 31, você vai voltar conosco? Seu transporte está aberto a noite toda na véspera de Ano Novo!

Encerrar o último ano para receber a notícia de braços abertos: é disso que se trata a véspera de Ano Novo!

Reunidos com seus entes queridos em torno de um jantar gourmet e quente, de pijama em frente ao seu filme favorito ou vestidos com suas melhores roupas leves para incendiar a pista de dança, naquela noite: você decide!

A partir de 31 de dezembro, o transporte será aberto e gratuito

De manhã cedo ou tarde da noite, esqueça o horário e volte para casa quando quiser!

Em 31 de dezembro de 2025, muitas linhas estarão abertas durante toda a noite e, das 17h de 31 de dezembro de 2025 até as 12h de 1º de janeiro de 2026: o transporte é totalmente gratuito (exceto nas áreas aeroportuárias).

Quais linhas vão operar? Quais resorts estarão abertos?

Metrô, trem, RER, ônibus noturno: informamos quais linhas vão te transportar durante toda a noite na noite de 31 de dezembro de 2025.

Uma dúvida na mesma noite?

Confie no planejador de rotas do seu aplicativo Île-de-France Mobilités.

Metrô

Noite de 31 de dezembro de 2025: mapa das linhas de metrô em circulação

Aqui estão as linhas que funcionam a noite toda e as estações que serão atendidas.

Linha 1

Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly, Grande Arche de la Défense

Linha 2

Nation, Père Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbés-Rochechouart, Antuérpia, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle Étoile, Porte Dauphine

Linha 4

Bagneux-Lucie Aubrac, Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Gare Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge

Linha 6

Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Gare Montparnasse, Cambronne, La Motte Picquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber, Charles de Gaulle-Étoile

Linha 9

Prefeitura de Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf, Strasbourg Saint-Denis, Grands Boulevards, Havre-Caumartin, Saint Augustin, Franklin D. Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadero, La Muette, Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres

Linha 14

Thiais-Orly, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Gustave Roussy, Hospital Bicêtre, Maison Blanche, Olympiades, Biblioteca François Mitterrand, Cour Saint-Émilion, Bercy, Gare de Lyon, Châtelet, Pirâmides, Madeleine, Saint-Lazare, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, Prefeitura de Saint-Ouen, Saint-Denis Pleyel (apenas o aeroporto de Orly não é atendido)

RER / trem / bonde

Noite de 31 de dezembro de 2025: mapa das linhas, trens e bondes do RER em circulação

Aqui estão as linhas em circulação durante toda a noite e os ramificações que serão atendidas.

Consulte o mapa detalhado para saber a frequência dos trens na direção Paris-Subúrbios.

RER A

Todas as estações serão atendidas na linha

RER B

Todas as estações serão atendidas na linha

RER C

Todas as estações são atendidas, exceto Pont d'Alma e o ramal entre Ermont-Eaubonne e Pontoise (atendida pela linha H).

RER D

Todas as estações são atendidas, exceto o ramal entre Corbeil-Essonnes e Malesherbes

RER E

Para ir em direção a Chelles-Gournay, suba até a Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec ou Bondy pas Magenta

Linhas H, J, L, N, P, R

Todas as estações serão atendidas nessas linhas.

T4

Todas as estações serão atendidas no eixo Bondy - Aulnay-sous-Bois.

Ônibus noturno

Noite de 31 de dezembro de 2025: mapa das linhas de ônibus noturnos em circulação

Na noite de 31 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026, as linhas de ônibus noturnos funcionarão como uma noite clássica de fim de semana.