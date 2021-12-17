Na noite do dia 31, você vai voltar conosco? Seu transporte está aberto a noite toda na véspera de Ano Novo!
Encerrar o último ano para receber a notícia de braços abertos: é disso que se trata a véspera de Ano Novo!
Reunidos com seus entes queridos em torno de um jantar gourmet e quente, de pijama em frente ao seu filme favorito ou vestidos com suas melhores roupas leves para incendiar a pista de dança, naquela noite: você decide!
A partir de 31 de dezembro, o transporte será aberto e gratuito
De manhã cedo ou tarde da noite, esqueça o horário e volte para casa quando quiser!
Em 31 de dezembro de 2025, muitas linhas estarão abertas durante toda a noite e, das 17h de 31 de dezembro de 2025 até as 12h de 1º de janeiro de 2026: o transporte é totalmente gratuito (exceto nas áreas aeroportuárias).
Quais linhas vão operar? Quais resorts estarão abertos?
Metrô, trem, RER, ônibus noturno: informamos quais linhas vão te transportar durante toda a noite na noite de 31 de dezembro de 2025.
Uma dúvida na mesma noite?
Confie no planejador de rotas do seu aplicativo Île-de-France Mobilités.
Metrô
Aqui estão as linhas que funcionam a noite toda e as estações que serão atendidas.
Linha 1
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly, Grande Arche de la Défense
Linha 2
Nation, Père Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbés-Rochechouart, Antuérpia, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle Étoile, Porte Dauphine
Linha 4
Bagneux-Lucie Aubrac, Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Gare Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge
Linha 6
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Gare Montparnasse, Cambronne, La Motte Picquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber, Charles de Gaulle-Étoile
Linha 9
Prefeitura de Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf, Strasbourg Saint-Denis, Grands Boulevards, Havre-Caumartin, Saint Augustin, Franklin D. Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadero, La Muette, Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres
Linha 14
Thiais-Orly, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Gustave Roussy, Hospital Bicêtre, Maison Blanche, Olympiades, Biblioteca François Mitterrand, Cour Saint-Émilion, Bercy, Gare de Lyon, Châtelet, Pirâmides, Madeleine, Saint-Lazare, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, Prefeitura de Saint-Ouen, Saint-Denis Pleyel (apenas o aeroporto de Orly não é atendido)
RER / trem / bonde
Aqui estão as linhas em circulação durante toda a noite e os ramificações que serão atendidas.
Consulte o mapa detalhado para saber a frequência dos trens na direção Paris-Subúrbios.
RER A
Todas as estações serão atendidas na linha
RER B
Todas as estações serão atendidas na linha
RER C
Todas as estações são atendidas, exceto Pont d'Alma e o ramal entre Ermont-Eaubonne e Pontoise (atendida pela linha H).
RER D
Todas as estações são atendidas, exceto o ramal entre Corbeil-Essonnes e Malesherbes
RER E
Para ir em direção a Chelles-Gournay, suba até a Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec ou Bondy pas Magenta
Linhas H, J, L, N, P, R
Todas as estações serão atendidas nessas linhas.
T4
Todas as estações serão atendidas no eixo Bondy - Aulnay-sous-Bois.
Ônibus noturno
Na noite de 31 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026, as linhas de ônibus noturnos funcionarão como uma noite clássica de fim de semana.