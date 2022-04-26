Uma obra de arte colaborativa para dizer adeus ao livro de bilhetes t+

Estamos nos preparando para isso desde o outono de 2021 e chegou a hora: é hora de nos despedirmos dos livros de bilhetes de papelão t+ e de dar lugar de destaque aos passes Liberté+ (nominativo) e Fácil (não nominativo e transferível).

Por que acabar com o livro de bilhetes de papelão T+?

Nos últimos três anos, a Île-de-France Mobilités tem modernizado e desmaterializado seus bilhetes de transporte. O objetivo é facilitar sua vida com uma variedade de passes e assinaturas que se adequem melhor às necessidades e estilos de vida de todos os viajantes.

Também é para preservar o meio ambiente, a desmaterialização dos bilhetes de transporte possibilita evitar o uso de milhões de bilhetes de papelão que frequentemente são jogados no chão... E quando você sabe que uma multa leva entre um e dois anos para se degradar, entende a importância de ir passando sem ela gradualmente.