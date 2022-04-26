Uma obra de arte colaborativa para dizer adeus ao livro de bilhetes t+
Estamos nos preparando para isso desde o outono de 2021 e chegou a hora: é hora de nos despedirmos dos livros de bilhetes de papelão t+ e de dar lugar de destaque aos passes Liberté+ (nominativo) e Fácil (não nominativo e transferível).
Por que acabar com o livro de bilhetes de papelão T+?
Nos últimos três anos, a Île-de-France Mobilités tem modernizado e desmaterializado seus bilhetes de transporte. O objetivo é facilitar sua vida com uma variedade de passes e assinaturas que se adequem melhor às necessidades e estilos de vida de todos os viajantes.
Também é para preservar o meio ambiente, a desmaterialização dos bilhetes de transporte possibilita evitar o uso de milhões de bilhetes de papelão que frequentemente são jogados no chão... E quando você sabe que uma multa leva entre um e dois anos para se degradar, entende a importância de ir passando sem ela gradualmente.
Comemorando o fim do livro de ingressos t+
É por isso que Île-de-France Mobilités, RATP e Transilien SNCF criaram uma operação conjunta para se despedir, todos juntos, e especialmente com você, em torno de uma obra de arte colaborativa E monumental.
Uma obra que será criada diante dos seus olhos, no coração da estação de trem Saint-Lazare em Paris, pela artista de rua Madame. Uma obra composta por bilhetes t+ usados que você deixará em coletores dedicados, instalados em dez estações na Île-de-France.
Uma obra colaborativa em 3 etapas
Horário 1 - de 6 a 18 de maio : coletores serão instalados em 10 estações na região da Île-de-France, onde você poderá depositar seus bilhetes usados t+
Horário 2 - de 19 a 20 de maio : Madame se instala pela manhã na estação Saint-Lazare para construir a obra
Hora 3 - 20 de maio : é a grande revelação! Você poderá acompanhar ao vivo a finalização da obra colaborativa da artista Madame
10 estações para deixar seus ingressos usados de T+
Você quer participar do trabalho colaborativo da Madame?
Então, deixe seus ingressos usados T+ em 10 estações parisienses de 6 a 18 de maio:
- Châtelet (M4)
- Champs-Élysées-Clémenceau (M1)
- Denfert-Rochereau (RER B)
- Gare de Lyon (M1 e 14)
- Paris Saint-Lazare (linhas Transilien L e J)
- Paris Est (linha Transilien P)
- Paris Gare du Nord (linhas Transilien H e K)
- Paris Montparnasse (linha Transilien N)
- República (M3, 5, 8, 9 e 11)
- Trocadero (M6 e 9)
Tente ganhar uma cópia numerada desta obra da Madame
Você gosta do trabalho da Madame? Então, assine entre 26 de abril e 18 de maio de 2022 a conta do Instagram dedicada à criação deste trabalho colaborativo. Dois inscritos serão sorteados aleatoriamente e cada um ganhará 1 impressão numerada da obra da artista Madame, com valor unitário de €200.
Descobrindo Madame
Madame é uma artista de rua da região da Île-de-France que gosta de compor obras muito contemporâneas a partir de elementos do passado: gravuras, papéis antigos, madeira, tecidos... Materiais que lhe permitem compor colagens que mostram um diálogo entre texto e imagem.
Madame trabalhou primeiro em formato pequeno e volume, na intimidade de seu ateliê, antes de transpor suas criações para grandes cartazes que colocava na rua. E, amanhã, no coração da estação de trem Saint-Lazare, graças aos seus bilhetes t+!