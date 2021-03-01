Abertura das linhas de transporte ferroviário de passageiros para a concorrência na Île-de-France: Dia de informações dos operadores

A rede ferroviária da Île-de-France é uma das mais densas e complexas da Europa e do mundo. Com mais de 3.500 quilômetros de trilhos e quase 395 estações de passageiros, 3,5 milhões de passageiros por dia e cerca de 5.600 trens por dia, incluindo 4.200 operações ferroviárias de passageiros atendendo diariamente o país, é a segunda rede ferroviária mais movimentada do mundo, atrás apenas de Tóquio.

A Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora de transportes da Île-de-France, está organizando um dia informativo para operadores de transporte como parte da abertura de sua rede ferroviária à concorrência. Este dia acontecerá em 10 de março de 2021, das 14h às 17h , por videoconferência.

O objetivo é apresentar a alocação e o cronograma para a abertura das linhas de transporte ferroviário de passageiros à concorrência e responder aos operadores que desejam conhecer as condições necessárias para atender a chamados a licitação: papéis e responsabilidades dos diversos atores, características da rede e especificações técnicas.

Operadores de transporte interessados são convidados a se registrar antes de 3 de março de 2021, enviando um e-mail para o seguinte endereço: [email protected] com as seguintes informações: Nome da Empresa / Contato (Nome) / Telefone / Endereço de E-mail