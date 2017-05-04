Inauguração da Porte Marguerite de Navarre, novo acesso direto à estação Châtelet-Les Halles

Um desafio técnico que está chegando ao fim

A obra, cofinanciada pela RATP, pela Região da Île-de-France e pela cidade de Paris, foi realizada no local de um antigo estacionamento, parte do qual ainda permanece. Portanto, foi necessário demolir completamente a estrutura existente, preservando os edifícios vizinhos, para criar esse novo acesso com largura de 13 metros e profundidade de cerca de 20 metros. Em consonância com a tradição metropolitana, a Porta adota os códigos dos pequenos azulejos dos resorts parisienses, ao mesmo tempo em que os torna mais luminosos, por meio do uso de vidro e aço inoxidável escovado. Neste bilhete, a Porte Marguerite de Navarre representa uma verdadeira façanha técnica!

As obras continuarão durante o verão com a reabilitação da Place Marguerite de Navarre realizada pela Cidade de Paris, enquanto os dois elevadores entrarão em operação em junho. A estação Châtelet-Les Halles já é acessível pela estrada a todos os públicos, graças aos três elevadores localizados na Porte Lescot e na Place Carrée.