A extensão norte da linha 14 até Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France está aberta!

Foco na rota da extensão da linha 14

Para realizar a extensão do metrô 14, foram criadas quatro estações (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen / Região da Île-de-France), e 5,8 km de novos trilhos foram construídos.

Após a inauguração das primeiras estações da extensão em dezembro de 2020, a estação Porte de Clichy foi inaugurada em 28 de janeiro de 2021 para completar esta nova parte norte da Linha 14.

Novas conexões agora são possíveis para passageiros na linha 14, em particular com o bonde T3b, com a linha C ou com a linha 13 do metrô.