A extensão norte da linha 14 até Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France está aberta!
Foco na rota da extensão da linha 14
Para realizar a extensão do metrô 14, foram criadas quatro estações (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen / Região da Île-de-France), e 5,8 km de novos trilhos foram construídos.
Após a inauguração das primeiras estações da extensão em dezembro de 2020, a estação Porte de Clichy foi inaugurada em 28 de janeiro de 2021 para completar esta nova parte norte da Linha 14.
Novas conexões agora são possíveis para passageiros na linha 14, em particular com o bonde T3b, com a linha C ou com a linha 13 do metrô.
A extensão norte da linha 14 resumida em alguns números:
- 4 novas estações
- 5,8 km de novas pistas
- 1 min 45 minutos entre cada metrô durante o horário de pico
- 3 municípios atendidos
- 96.100 habitantes e 72.000 empregos serviam
Com a extensão da linha 14, a linha 13 respira!
A extensão da linha 14 até Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France terá o efeito de aliviar o congestionamento na linha 13, que é particularmente movimentada ao norte de Saint-Lazare, e melhorar as condições de transporte de seus 610.000 usuários diários.
De fato, graças à sua extensão, a linha 14 agora representa uma alternativa significativa para muitos passageiros da linha 13, que será dispensada de cerca de um quarto de seus passageiros em sua parte norte.
Novas estações prontas para recebê-lo
Com escadas largas, validadores novinhos e uma atmosfera de iluminação bem cuidada, as novas estações têm tudo para agradar você. Um olhar sobre a arquitetura deles:
Paralelamente à extensão, as estações do Metrô 14 estão sendo modernizadas para acomodar novos passageiros nas melhores condições possíveis.
Um novo local de manutenção e armazenamento onde os novos metrôs são estacionados e mantidos também foi construído em Saint-Ouen, na zona de desenvolvimento concertado dos Docks.
Um novo metrô para acompanhar a extensão: bem-vindos ao MP14!
Para apoiar a evolução da linha 14 ao longo de vários anos (esta última também será estendida para o sul até o aeroporto de Orly), um novo metrô mais longo , com 8 carros, em comparação com 6 dos trens anteriores, chegou à linha: o MP14.
Os primeiros trens já circulam na linha desde outubro passado, e os novos trens entregues irão gradualmente substituir os antigos.
Suas linhas de ônibus se adaptam à extensão
Para facilitar seu acesso à linha e melhorar suas viagens, a oferta de transporte local está evoluindo.
Aqui está a lista das linhas de ônibus reorganizadas em 14 de dezembro com a chegada da linha 14 na Mairie de Saint-Ouen / Região da Île-de-France:
- No setor de Clichy Sud, as rotas das linhas 138, 173, 174 e 274 foram modificadas e suas frequências aumentadas.
- No setor Clichy Nord, as rotas das linhas 140 e 237 são estendidas; as das linhas 66, 85, 173 e 340 foram modificadas; A maioria das frequências nessas linhas é reforçada.
- No setor de Paris, as rotas das linhas 28 e 163 são estendidas; as das linhas 66, 94 e 341 foram modificadas; As frequências das linhas 31 e 66 são reforçadas.
Até breve na extensão da linha 14 até Mairie de Saint-Ouen / Região da Île-de-France !