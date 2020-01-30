Abertura do local de reembolso Navigo após a greve interprofissional nacional

Ingressos T+ e ingressos de origem/destino, passes curtos (Mobilis, Navigo jour, Tickets Jeune Week End / Forfait Jeunes Week-End, Paris visite), Navigo Liberté + e o passe Amethyst não são afetados.

Como serei reembolsado?

Para assinantes do Annual e Imagine R que pagam em parcelas mensais:

A compensação será feita na forma de transferência bancária (a denominação da sua conta será "remb.navigo greve"), a menos que o pedido seja feito no meio do mês: nesse caso, você não será cobrado pelo próximo pagamento mensal.

A compensação será feita na forma de (a denominação da sua conta será "remb.navigo greve"), a menos que o pedido seja feito no meio do mês: nesse caso, Para pessoas que não assinaram durante esse período:

Nesse caso, a indenização será enviada a você por carta de cheque.

Você está tendo algum problema com seu pedido de compensação?

Sua reivindicação foi interrompida e você não consegue acessar novamente o formulário de compensação?

Veja como fazer:

Limpe o cache do seu navegador (ou "Limpar dados de login");

retorne ao local;

Digite novamente seu número de passe e data de nascimento. O formulário ficará acessível e você poderá validar seu pedido.



Ainda não recebeu seu e-mail de confirmação?

Esses e-mails realmente são enviados, mas devido à alta demanda no site, podem levar até várias horas para chegar ao destinatário.

Não consegue preencher as caixas no formulário?

Recomendamos que você use um computador para preencher este formulário. Também é preferível usar o navegador Chrome ou Firefox.

Se você estiver usando um smartphone, é possível visualizar a versão desktop do site (disponível nas configurações do Chrome) para preencher o formulário.

A equipe técnica está atualmente trabalhando para melhorar a compatibilidade dos diferentes navegadores.

Você recebe uma mensagem dizendo que sua data de nascimento está incorreta?



Sua data de nascimento pode não ter sido registrada quando você fez sua apólice ou pode ter sido definida para um valor padrão. Você pode ir ao balcão da Agência de Serviços Navigo / Clubes ou aos balcões de Serviços Navigo para atualizar e tentar um pedido novamente no dia seguinte.

Você está usando um Navigo em um smartphone e seu número Calypso é recusado?

Nesse caso, você deve digitar um ou mais zeros à frente do seu número Calypso para alcançar 10 caracteres. Em um futuro próximo, esses zeros serão automaticamente adicionados pelo site.

Como lembrete: as inscrições podem ser enviadas até 12 de março de 2020. Além disso, um endereço de e-mail dedicado a reivindicações em caso de recusa de compensação estará disponível a partir de 27 de fevereiro de 2020.

Obrigado pela gentileza e paciência durante essa operação de compensação complexa e em grande escala.