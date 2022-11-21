Pam: a regionalização do serviço Pam continua

Pam: Como funciona?

O princípio da Pam é que o motorista vem buscar uma pessoa com mobilidade reduzida, com deficiência ou dependente, com um veículo adaptado, para deixá-la no endereço de sua escolha. Se uma viagem pode ser reservada ocasionalmente, também é possível agendar viagens regulares, por exemplo, para ir trabalhar.

No entanto, observe que, se o serviço estiver disponível 7 dias por semana, das 6h à meia-noite (e às 2h de sexta e sábado em Paris), viagens ocasionais devem ser reservadas com pelo menos 48 horas de antecedência.

Para acessar esse serviço, você deve primeiro solicitar a filiação na agência Pam, que é responsável pela residência da pessoa que deseja se beneficiar do serviço.