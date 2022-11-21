Pam: a regionalização do serviço Pam continua
Números principais / O serviço Pam tem 12.000 usuários ativos que fazem um total de 730.000 viagens. Operação 7 dias por semana, durante todo o ano, entre 6h e 00h. O PAM depende dos seguintes recursos de serviço: 630 funcionários, 400 veículos.
O que é Pam? É um serviço público de transporte sob demanda projetado para facilitar o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.
Se em alguns departamentos as condições e preços não forem os mesmos de um departamento para outro, isso deixará de acontecer em breve: os PAMs departamentais se tornaram a Pam Francilien desde 1º de abril e isso continua!
Pam: Como funciona?
O princípio da Pam é que o motorista vem buscar uma pessoa com mobilidade reduzida, com deficiência ou dependente, com um veículo adaptado, para deixá-la no endereço de sua escolha. Se uma viagem pode ser reservada ocasionalmente, também é possível agendar viagens regulares, por exemplo, para ir trabalhar.
No entanto, observe que, se o serviço estiver disponível 7 dias por semana, das 6h à meia-noite (e às 2h de sexta e sábado em Paris), viagens ocasionais devem ser reservadas com pelo menos 48 horas de antecedência.
Para acessar esse serviço, você deve primeiro solicitar a filiação na agência Pam, que é responsável pela residência da pessoa que deseja se beneficiar do serviço.
A organização do serviço Pam Francilien opera por meio da governança regional com: um único centro de serviço, duas áreas operacionais*, um controlador de centro de serviço e um controlador de operações de serviço.
Existem duas áreas de exploração*:
- Escopo 1: 78, 75, 92, 94 e 91, são objeto de um contrato que começará no final de 2022 com mudanças graduais de departamento.
- Escopo 2: 95, 93, 77, são objeto de um contrato que começará no final de 2023 com mudanças graduais pelos departamentos.
Operação mais simples, em escala regional
Hoje, Pam não é um serviço unificado, de um departamento da Île-de-France para outro, as condições e, especialmente, as tarifas não são as mesmas.
É para acabar com essas disparidades que Pam está gradualmente se reorganizando para oferecer a vocês um serviço unificado, na escala de toda a Île-de-France.
Objetivos: mais uniformidade e clareza, para todos os 12.000 usuários ativos da Pam, que fazem um total de 730.000 viagens por ano.
O que muda a regionalização?
PAM regionalizado é: uma política de preços unificada e a criação de um ponto único.
Preços do serviço Pam Francilien
Os preços serão mais precisos, definidos de acordo com a distância da viagem.
Anteriormente, eles eram classificados em quatro categorias de duração de viagem. A partir de 12 de julho de 2023, os preços passarão a ser classificados em nove zonas tarifárias. Variando de 2 euros para distâncias entre 0 e 15 km, até 14 euros para viagens de 50 km ou mais.
Tabela que apresenta as tarifas por pessoa e por viagem de acordo com a distância da viagem em linha reta:
- 500 m-15 km: 2,00 euros
-15-20 km: 3,20 euros
-20-25 km: 4,00 euros
-25-30 km: 5,00 euros
- 30-35 km: 6,25 euros
- 35-40 km: 7,80 euros
- 40-45 km: 9,75 euros
-45-50 km: 12,20 euros
-50 km e +: 14,00 euros
Faça uma reserva no serviço Pam Francilien
No lado da reserva, todos os departamentos já integrados à Île-de-France Pam têm um serviço completo.
À medida que os departamentos entram no sistema, o centro de atendimento Pam na região de Île-de-France torna-se o ponto de contato preferido para todos os seus pedidos de informações, mas também para o registro ou reserva de uma viagem.
Regionalização de Pam: o que não muda
- Como funciona o serviço
- Sem perda de serviço
- Não precisa se registrar novamente
- As contas de usuário serão trocadas automaticamente, apenas será solicitada a validação dos dados pessoais
- As reservas regulares serão retomadas. Abertura de reservas ocasionais 1 mês antes da data da transição do departamento para o serviço regionalizado
Île-de-France Mobilités melhora as viagens para pessoas com mobilidade reduzida. Um único centro de reservas para todos os residentes de Île-de-France, um serviço idêntico acessível a todos sob as mesmas condições, um preço único para o usuário, independentemente do local de residência, fácil + deslocamento entre departamentos com melhor qualidade de serviço
Regionalização de Pam: o cronograma
A regionalização ocorrerá gradualmente, departamento por departamento, entre abril de 2023 e agosto de 2025.
- Desde 1º de abril de 2023, Val-de-Marne está incluída no serviço regionalizado Pam na região de Île-de-France,
- A partir de 12 de julho de 2023, Paris também faz parte dela,
- Depois Essonne, a partir de 4 de outubro de 2023
- Seine-et-Marne mudará para o novo sistema em 16 de fevereiro de 2024
- Yvelines e Hauts-de-Seine, 11 de julho de 2024
- Seine-Saint-Denis entrará para o PMA regionalizado a partir de 25 de novembro de 2024
- E, finalmente, para o Val-d'Oise , será em 1º de setembro de 2025