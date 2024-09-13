Parade of Champions: todas as informações que você precisa para chegar lá

A pedido da Prefeitura de Polícia de Paris, as seguintes delegacias serão fechadas ou não atendidas a partir do meio-dia:

RER e metrôs: a estação Charles de Gaulle – Étoile será fechada

será fechada Metrô: As paradas Franklin D. Roosevelt, George V e Argentina não serão atendidas

não serão atendidas metrô: o tráfego será interrompido entre Trocadéro e Charles de Gaulle - Étoile

Quanto às suas linhas de ônibus, algumas podem ser desviadas e paradas não atendidas.

Para saber quais estações serão fechadas, quais linhas de ônibus serão desviadas: acesse o site Antecipe os Jogos e o aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités.