Parade of Champions: todas as informações que você precisa para chegar lá
Uma última celebração para todos os atletas medalheiros, condecorada pelo Presidente da República, mas também uma última grande celebração popular para todos que fizeram dos Jogos de Paris 2024 um sucesso: este é o Desfile dos Campeões no sábado, 14 de fevereiro.
Como se locomover durante o Desfile dos Campeões?
A pedido da Prefeitura de Polícia de Paris, as seguintes delegacias serão fechadas ou não atendidas a partir do meio-dia:
- RER e metrôs: a estação Charles de Gaulle – Étoile será fechada
- Metrô: As paradas Franklin D. Roosevelt, George V e Argentina não serão atendidas
- metrô: o tráfego será interrompido entre Trocadéro e Charles de Gaulle - Étoile
Quanto às suas linhas de ônibus, algumas podem ser desviadas e paradas não atendidas.
Para saber quais estações serão fechadas, quais linhas de ônibus serão desviadas: acesse o site Antecipe os Jogos e o aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités.