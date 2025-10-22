Viagens simplificadas entre Île-de-France e Centre-Val de Loire

Um meio, duas redes

Nada mais de malabarismo entre vários veículos para viagens nas linhas Paris-Dreux e Paris-Montargis-Gien-Briare.

Hoje, 7.000 passageiros precisam combinar duas assinaturas e dois dispositivos separados – o cartão Rémi Zen em Centre-Val de Loire e o Passe Navigo Annuel em Île-de-France – para suas viagens de trabalho entre as duas regiões.

Com o Passo Navigo-Rémi, um único suporte permitirá que eles viajem entre as duas regiões.

Passagem Navigo-Rémi: quais são as vantagens?

Um suporte comum único para ambas as assinaturas deve ser apresentado durante as inspeções (em ambas as redes de transporte)

(em ambas as redes de transporte) Metade dos custos administrativos : um único certificado a ser apresentado ao empregador para ser reembolsado

: um único certificado a ser apresentado ao empregador para ser reembolsado O Passo Navigo-Rémi pode ser usado na Île-de-France sob as mesmas condições de um Passo Navigo clássico, sendo reconhecido nas rotas envolvidas no Centre-Val de Loire

Quem está preocupado?

Assinantes anuais do Rémi Zen que também têm assinatura anual do Navigo.

Como tirar proveito disso?

Os assinantes poderão se registrar e solicitar online em outubro, para entrada no serviço em 3 de novembro de 2025.

O Passe será recebido pelo correio com um adesivo holográfico a ser fixado nele

com um adesivo holográfico a ser fixado nele As explicações necessárias serão enviadas pelo correio até o final de outubro

Quais rotas estão em questão?