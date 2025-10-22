Viagens simplificadas entre Île-de-France e Centre-Val de Loire

© Brice Perrin - Île-de-France Mobilités

Um meio, duas redes

Nada mais de malabarismo entre vários veículos para viagens nas linhas Paris-Dreux e Paris-Montargis-Gien-Briare.

Hoje, 7.000 passageiros precisam combinar duas assinaturas e dois dispositivos separados – o cartão Rémi Zen em Centre-Val de Loire e o Passe Navigo Annuel em Île-de-France – para suas viagens de trabalho entre as duas regiões.

Com o Passo Navigo-Rémi, um único suporte permitirá que eles viajem entre as duas regiões.

Passagem Navigo-Rémi: quais são as vantagens?

  • Um suporte comum único para ambas as assinaturas deve ser apresentado durante as inspeções (em ambas as redes de transporte)
  • Metade dos custos administrativos : um único certificado a ser apresentado ao empregador para ser reembolsado
  • O Passo Navigo-Rémi pode ser usado na Île-de-France sob as mesmas condições de um Passo Navigo clássico, sendo reconhecido nas rotas envolvidas no Centre-Val de Loire

Quem está preocupado?

Assinantes anuais do Rémi Zen que também têm assinatura anual do Navigo.

Como tirar proveito disso?

Os assinantes poderão se registrar e solicitar online em outubro, para entrada no serviço em 3 de novembro de 2025.

  • O Passe será recebido pelo correio com um adesivo holográfico a ser fixado nele
  • As explicações necessárias serão enviadas pelo correio até o final de outubro

Quais rotas estão em questão?

  • Eixo Paris-Montargis-Gien-Briare: Dordivas, Ferrières – Fontenay, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare
  • Eixo Paris-Dreux: Marchezais-Broué, Dreux

Mais um passo rumo a uma mobilidade cada vez mais fluida

O Passo Navigo-Rémi é o símbolo da cooperação aprimorada entre a Região do Centro-Val de Loire e a Île-de-France Mobilités.

Isso marca um novo passo para simplificar as viagens diárias em Île-de-France.