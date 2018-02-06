Participe dos troféus de mobilidade de 2018!
Troféus: para quê?
O PDUIF determina os princípios que regem a organização do transporte de pessoas e mercadorias, tráfego e estacionamento na região da Île-de-France. Ela define as ações a serem tomadas por todos os atores da mobilidade na região da Île-de-France: autoridades locais, empresas, operadores de transporte, associações, etc. Uma das chaves para o sucesso do PDUIF está na mobilização dos muitos atores da mobilidade na região da Île-de-France. Como autoridade organizadora para mobilidade sustentável, a Île-de-France Mobilités atua como piloto e estabeleceu ferramentas de animação para a implementação do PDUIF em todos os níveis.
Os Troféus de Mobilidade existem para recompensar ações exemplares que estejam em conformidade com o PDUIF. Eles incentivam a emulação entre atores ao compartilhar amplamente boas práticas para que possam ser replicadas em toda a região da Île-de-France.
Este ano, os Troféus serão colocados sob o sinal de inovação. Quatro categorias estão abertas para inscrições:
- soluções inovadoras para mobilidade de passageiros (categoria aberta apenas às autoridades locais),
- soluções inovadoras para mobilidade de passageiros (categoria aberta a empresas e outros stakeholders),
- soluções inovadoras para o transporte de mercadorias,
- soluções implementadas para a aplicação da reforma do estacionamento pago na rua.
Troféus diferentes alinhados
Os Troféus estão abertos a todos os jogadores de mobilidade da Île-de-France e a todas as iniciativas. Autoridades locais e operadores de transporte são naturalmente convidados a se candidatar, mas empresas, associações e parceiros também são bem-vindos.
Para se inscrever, basta baixar o formulário de inscrição no site do PDUIF www.pduif.fr enviar o arquivo completo em versão eletrônica para o endereço [email protected] até, no máximo, 2 de março de 2018.
Como são escolhidos os vencedores?
Um júri composto por autoridades eleitas, especialistas e representantes do mundo econômico e associativo se reunirá para selecionar os vencedores de cada categoria. Os projetos submetidos ao júri serão selecionados de acordo com seu potencial de inovação e sua coerência com os desafios e ações definidos pelo PDUIF.
Um quinto vencedor será selecionado por votação online aberta a todos e, em especial, aos envolvidos em mobilidade na Île-de-France.
Os vencedores receberão seu troféu na Assises de la Mobilité, que será realizada em 5 de abril de 2018. Esta tarde de debate será presidida por Stéphane Beaudet, Vice-Presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités.
Cada vencedor será recompensado com um filme de 2 a 3 minutos mostrando a ação vencedora.