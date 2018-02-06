Participe dos troféus de mobilidade de 2018!

Troféus: para quê?

O PDUIF determina os princípios que regem a organização do transporte de pessoas e mercadorias, tráfego e estacionamento na região da Île-de-France. Ela define as ações a serem tomadas por todos os atores da mobilidade na região da Île-de-France: autoridades locais, empresas, operadores de transporte, associações, etc. Uma das chaves para o sucesso do PDUIF está na mobilização dos muitos atores da mobilidade na região da Île-de-France. Como autoridade organizadora para mobilidade sustentável, a Île-de-France Mobilités atua como piloto e estabeleceu ferramentas de animação para a implementação do PDUIF em todos os níveis.

Os Troféus de Mobilidade existem para recompensar ações exemplares que estejam em conformidade com o PDUIF. Eles incentivam a emulação entre atores ao compartilhar amplamente boas práticas para que possam ser replicadas em toda a região da Île-de-France.

Este ano, os Troféus serão colocados sob o sinal de inovação. Quatro categorias estão abertas para inscrições: